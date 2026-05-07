Cori e strette di mano, Bucci dà il benvenuto agli Alpini: “Genova non si riconosce nel pregiudizio”

Genova. Un video in cui canta con loro e un messaggio di vicinanza e “affetto”. Il presidente della Regione Marco Bucci ha dato così il benvenuto agli Alpini arrivati a Genova per la 97esima adunata nazionale, che animerà le strade della città sino a domenica.

“Genova e la Liguria sono entusiaste di accogliervi a braccia aperte. L’adunata rappresenta molto più di un grande evento: è una festa popolare, un momento di amicizia, di memoria, di orgoglio italiano e di valori che gli Alpini incarnano da sempre. Solidarietà , sacrificio, impegno per il prossimo, presenza concreta nei momenti difficili del nostro Paese”, ha dato Bucci.

Il presidente della Regione ha quindi chiarito che “Genova non si riconosce nell’odio” in riferimento alle polemiche nate nei giorni scorsi su scritte e volantini contro le Penne Nere e all’aggressione di cui alcuni di loro sono stati vittima nei vicoli.

“A tutti voi voglio dire con chiarezza che Genova non si riconosce nell’odio, nei pregiudizi o nella diffidenza verso chi serve l’Italia con onore. La nostra città sa distinguere tra rispetto e strumentalizzazione, tra accoglienza e paura alimentata inutilmente – ha aggiunto Bucci – La Liguria è terra di alpini, di volontari, di persone concrete. E vi accoglie come meritate: con affetto, riconoscenza e il calore di una comunità che vuole vivere insieme a voi giorni indimenticabili. Per questo rivolgo un appello a tutti gli Alpini d’Italia: venite a Genova”.

“Riempite le nostre strade, le piazze, il porto, i vicoli e il cuore della nostra città con i vostri canti, le vostre penne nere e il vostro spirito di fratellanza. Vogliamo che questa Adunata resti nella storia per la partecipazione, per l’entusiasmo e per l’accoglienza che Genova e la Liguria sapranno dimostrare. Sarete ospiti graditi e amici sinceri della nostra terra”.