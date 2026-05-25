Brignole, iniziati in via Gropallo i lavori di Ireti legati al terzo valico: viabilità modificata

Genova. Proseguono gli interventi sulle condotte cittadine realizzati da IRETI – Gruppo Iren al fine di risolvere le interferenze con le principali opere infrastrutturali in corso a Genova.
In questo contesto si inseriscono i lavori attualmente in corso in via Gropallo, necessari per lo spostamento e la riorganizzazione di alcuni tratti di rete gas e acqua, e la realizzazione di un nuovo collettore fognario, in vista del progetto di potenziamento del nodo ferroviario genovese, nell’ambito del “Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova”.
Tali lavorazioni si rendono indispensabili per liberare le aree interessate dalle infrastrutture in corso di realizzazione.
Durante l’esecuzione delle attività, che si svilupperanno nell’arco di alcuni mesi, sono garantiti gli accessi alle proprietà private, il passaggio pedonale e il mantenimento dei servizi essenziali, con una gestione del cantiere finalizzata a limitare l’impatto sulla vivibilità della zona.
Al termine delle lavorazioni ferroviarie relative al progetto di Sestuplicamento del Nodo di Genova, IRETI provvederà alla ricollocazione definitiva delle proprie reti.
L’intervento rientra nel più ampio programma di coordinamento degli interventi tra gestori dei sottoservizi e grandi opere infrastrutturali, con l’obiettivo di garantire nel tempo maggiore efficienza, sicurezza e resilienza delle reti al servizio della città.