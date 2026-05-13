Bper Banca Private Cesare Ponti avvia la partnership con la Federazione Italiana Golf

Nuova partnership tra la Federazione Italiana Golf (FIG) e BPER Banca Private Cesare Ponti, banca specializzata nel private banking e nella consulenza ai grandi patrimoni, nonché Centro Investimenti del Gruppo BPER.

Per le stagioni 2026 e 2027 il logo di BPER Banca Private Cesare Ponti sarà presente sulle divise ufficiali degli atleti delle Squadre Nazionali Dilettanti FIG, maschili e femminili, in tutte le categorie, accompagnando i giovani talenti italiani nel loro percorso sportivo.

L’accordo prevede inoltre la realizzazione del BPER Banca Private Cesare Ponti Golf Trophy, un circuito di sei tappe che si svolgerà presso alcuni dei più prestigiosi golf club italiani, e il sostegno di alcuni dei principali progetti federali, tra i quali “Golf POP”, un progetto nato per avvicinare le persone al golf, con una comunicazione e un linguaggio smart. Il cuore del progetto è rendere questo sport sempre più accessibile: con una registrazione rapida su golfpop.it, diventare golfista è semplice, basta scegliere il circolo più vicino e prenotare la prima lezione gratuita.

Al centro della partnership anche il sostegno da parte di BPER Banca Private Cesare Ponti delle iniziative del Settore Paralimpico FIG, che promuove la partecipazione e le pari opportunità attraverso la pratica sportiva. Tra gli eventi di rilievo figura l’Open d’Italia Pro Abili supported by Regione Marche, in programma dal 30 al 31 maggio al Conero Golf Club di Sirolo (AN), valido anche per l’assegnazione del titolo di campione italiano.

Tra gli eventi internazionali si inserisce inoltre l’EGA European Team Championship for Golfers with Disability, campionato europeo a squadre dedicato ai golfisti con disabilità, che si svolge con cadenza biennale e che nel 2026 approderà per la prima volta in Italia, dal 16 al 18 luglio al Golf Club Genova Sant’Anna. Le squadre, composte da atleti e atlete che gareggeranno fianco a fianco, daranno vita a un evento inedito per il nostro Paese, capace di valorizzare pienamente i principi di uguaglianza, inclusività e rispetto che da sempre caratterizzano il golf.

In qualità di Banca Ufficiale della Federazione Italiana Golf, i clienti e gli ospiti di BPER Banca Private Cesare Ponti avranno la possibilità di accedere agli eventi più rappresentativi della FIG, tra appuntamenti istituzionali e tappe del calendario federale.

BPER Banca Private Cesare Ponti Golf Trophy

La prima edizione del BPER Banca Private Cesare Ponti Golf Trophy, un circuito di gare a formula individuale, sarà realizzato con il seguente calendario:

• 23 maggio – Golf Club Bergamo L’Albenza (Almenno S. Bartolomeo – BG)

• 6 giugno – Golf Club Bormio (Bormio – SO)

• 20 giugno – Marco Simone Golf & Country Club (Guidonia Montecelio – RM)

• 5 settembre – Valtellina Golf & Country Club (Caiolo – SO)

• 4 ottobre – Golf Club Carimate (Carimate – CO)

• 17 ottobre – Modena Golf & Country Club (Colombaro di Formigine – MO)