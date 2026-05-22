Bolzaneto, un nuovo store Enel in piazza Livraghi

Genova. Con una festa di inaugurazione aperta a tutta la cittadinanza, mercoledì 27 maggio alle 16, l’apertura in in piazza Renato Livraghi 3R, a Bolzaneto, del nuovo Store Enel, con il partner Capriotti SAP.
I cittadini potranno esplorare i nuovi ambienti e spazi del negozio, ricevere consigli sulle nuove offerte, consulenze sulla lettura della bolletta, ma anche su come migliorare i consumi della propria casa.
“Gli Store Enel sono più di semplici punti vendita o di consulenza: si tratta di ambienti frutto di un concept innovativo, attraverso il quale il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo intende sempre di più mettere il cliente al centro dei propri prodotti e servizi”, si legge in un comunicato.
“Inoltre, vogliono diventare uno spazio costante di riferimento per la socialità: un luogo in cui le persone si possono incontrare, partecipando a laboratori e workshop legati al mondo dell’energia, ma non solo”.
Il negozio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30. Il sabato dalle 08:30 alle 12:30.