Bolzaneto, incendio in un appartamento: i vigili del fuoco portano in salvo un cagnolino

Genova. Paura questa mattina in via Giro del Vento, a Bolzaneto, dove un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento.

A dare l’allarme è stato un passante che ha notato del fumo uscire da una finestra di una abitazione. Allertati i vigili del fuoco, giunti dal vicino distaccamento di Bolzaneto.

Entrati nell’abitazione, i pompieri hanno portato in salvo un cagnolino e, grazie al pronto intervento, sono riusciti a contenere le fiamme nella sola camera da letto, senza che fosse coinvolto il tetto in legno e le altre stanze.

Per fortuna all’interno non c’era nessuno. Non si segnalano né feriti né intossicati.

Sul posto anche le Croce Azzurra di Fegino.