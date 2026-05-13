Bolzaneto, a casa oltre un chilo di cocaina nascosta in un cuscino: 32enne arrestato

Genova. I carabinieri del comando provinciale di Genova, nella giornata di martedì 12 maggio, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno fermato un 32enne, che alla vista dei militari si è subito innervosito cercando di divincolarsi.

I carabinieri hanno quindi proceduto con l’identificazione e la perquisizione personale: addosso aveva quasi sei grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare, un’abitazione nel quartiere di Bolzaneto, ha permesso ai carabinieri di sequestrare 1 chilo e 200 grammi di cocaina, nascosta in un cuscino, 1200 euro in contanti, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo, di nazionalità albanese, è stato arrestato e portato in carcere a Marassi in attesa dell’udienza di convalida.