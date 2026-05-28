Venerdì bollino arancione per ondata di calore a Genova, le disposizioni e i servizi del Comune

Genova. A seguito dell’emanazione da parte del ministero della Salute del bollino arancione per ondata di calore per la giornata di domani, 29 maggio, e in vista dell’annunciata ordinanza regionale per la tutela dei lavoratori all’aperto, il Coc si è riunito in via eccezionale questo pomeriggio.

Si raccomanda di osservare regole utili a prevenire i rischi, consultabili a questo link.

Il Comune di Genova, attraverso la direzione Politiche sociali, ricorda che è attivo, tutti i giorni, dalle 8 alle 20, il call center regionale Informanziani (numero verde 800593235): un punto d’informazione, di ascolto e orientamento per l’accesso al sistema dei servizi presenti sul territorio a disposizione delle persone, con particolare riferimento ad anziani e fragili.

Il call center offre orientamento e informazione per l’attivazione del servizio dei custodi sociali e del maggiordomo di quartiere, promuove la diffusione di informazioni di interesse sociale (campagne di sensibilizzazione, consigli su ondate di calore, bollettini di allerta meteorologici, consigli su tempo libero e della socialità). Il call center garantisce l’orientamento ai servizi sociosanitari e assistenziali, supportando le persone anziane nella gestione delle necessità quotidiane in raccordo con le attività di progetti, in particolare Ben… essere in Liguria (attivazione di interventi di piccolo aiuto e sostegno a domicilio o in struttura di accoglienza residenziale extra-ospedaliera).

Sono previste attività di socializzazione in sedi climatizzate, le cosiddette oasi, e presso centri sociali aperti per tutto il periodo estivo, pubblicate sul sito istituzionale. È aggiornato l’elenco delle strutture bibliotecarie e museali dotate di impianto di climatizzazione.

Il pronto intervento sociale è rivolto alle situazioni di urgenza-emergenza di carattere sociale (non sanitario), tutti i giorni della settimana, anche in orario notturno. Accesso tramite centrale operativa comunale 0105570

In alcune zone è attivo il progetto Viva gli anziani per il monitoraggio domiciliare attivo delle persone anziane fragili.

Dal 1° giugno sarà attivo, con risorse comunali, il servizio di dimissioni protette.