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Caldo anomalo, venerdì a Genova sarà bollino arancione: le previsioni e i consigli da seguire

Sale l'allerta per l'ondata di calore fuori stagione, temperature ancora intorno a 30 gradi e umidità fino al 90%

Generico maggio 2026

Genova. Sale l’allerta per il caldo fuori stagione a Genova. Il ministero della Salute ha emesso il bollino arancione per ondata di calore nella giornata di venerdì 29 maggio. Per mercoledì (oggi) e giovedì (domani) resta il bollino giallo.

Il bollino arancione è il secondo livello di rischio e indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Generico maggio 2026

Le previsioni

Secondo il bollettino del ministero le temperature percepite arriveranno a circa 30 gradi. Arpal prevede temperature massime di 28 gradi anche nei prossimi giorni a Genova, con valori leggermente più alti nell’entroterra. A peggiorare la situazione è l’umidità che si manterrà su valori medio-alti, intorno al 70-90%, facendo impennare il disagio fisiologico. Possibili fenomeni temporaleschi venerdì sul Centro-Levante

A incidere sulla valutazione del ministero non sono solo i dati di temperatura ma il prolungarsi delle condizioni di rischio per la salute per più giorni di seguito.

Nel weekend si prevede ancora bel tempo con temperature stazionarie o in diminuzione nelle aree costiere. Ulteriore calo termico è atteso per l’inizio della prossima settimana, mentre il 2 giugno la Liguria potrebbe essere interessata da precipitazioni.

Il capoluogo ligure, come spesso accade, è attualmente in condizioni meno severe di altre città. Domani Bologna, Firenze, Torino e Roma saranno già da bollino rosso. Il 29 maggio, invece, solo Genova avrà il bollino arancione, mentre gli altri capoluoghi monitorati saranno soggetti a livelli di allerta inferiori.

Cosa fare con bollino arancione per caldo

  • Consulta ogni giorno il bollettino della tua città.
  • Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18): temperatura e umidità elevate possono provocare sintomi associati al caldo e ustioni.
  • Evita le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti. Recati in luoghi pubblici come parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata.
  • Esci nelle ore più fresche
  • Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca.
  • Assicura un adeguato ricambio di aria: la ventilazione naturale determina un miglior ricambio dell’aria rispetto alla ventilazione meccanica.
  • Utilizza correttamente il condizionatore. Se hai solo un ventilatore utilizzalo seguendo alcuni accorgimenti.
  • Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole.
  • Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.
  • Bevi liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche.
  • Segui un’alimentazione leggera, prediligendo pasta e pesce rispetto alla carne; evita i cibi elaborati e piccanti e consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili (es. latticini, carne,) in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di patologie gastroenteriche.
  • Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica.
  • Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci, tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta e riponi in frigorifero quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30°C.
  • Se l’auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11-18). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste.
  • Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole.
  • Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte.
  • Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Nelle persone anziane un campanello di allarme è la riduzione di alcune attività quotidiane (spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi) che può indicare un peggioramento dello stato di salute.
  • In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico (vai alla sezione I rischi per la salute).

 

 

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