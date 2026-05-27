Caldo anomalo, venerdì a Genova sarà bollino arancione: le previsioni e i consigli da seguire

Genova. Sale l’allerta per il caldo fuori stagione a Genova. Il ministero della Salute ha emesso il bollino arancione per ondata di calore nella giornata di venerdì 29 maggio. Per mercoledì (oggi) e giovedì (domani) resta il bollino giallo.

Il bollino arancione è il secondo livello di rischio e indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Le previsioni

Secondo il bollettino del ministero le temperature percepite arriveranno a circa 30 gradi. Arpal prevede temperature massime di 28 gradi anche nei prossimi giorni a Genova, con valori leggermente più alti nell’entroterra. A peggiorare la situazione è l’umidità che si manterrà su valori medio-alti, intorno al 70-90%, facendo impennare il disagio fisiologico. Possibili fenomeni temporaleschi venerdì sul Centro-Levante

A incidere sulla valutazione del ministero non sono solo i dati di temperatura ma il prolungarsi delle condizioni di rischio per la salute per più giorni di seguito.

Nel weekend si prevede ancora bel tempo con temperature stazionarie o in diminuzione nelle aree costiere. Ulteriore calo termico è atteso per l’inizio della prossima settimana, mentre il 2 giugno la Liguria potrebbe essere interessata da precipitazioni.

Il capoluogo ligure, come spesso accade, è attualmente in condizioni meno severe di altre città. Domani Bologna, Firenze, Torino e Roma saranno già da bollino rosso. Il 29 maggio, invece, solo Genova avrà il bollino arancione, mentre gli altri capoluoghi monitorati saranno soggetti a livelli di allerta inferiori.

Cosa fare con bollino arancione per caldo