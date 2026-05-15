Birralonga, tutto pronto per la decima edizione: tutte le tappe della manifestazione itinerante tra i vicoli di Genova

Genova. Otto giorni, otto tappe, otto degustazioni di birre artigianali da scoprire: è il menù della decima edizione della Birralonga, la sempre più attesa manifestazione itinerante attraverso i vicoli genovesi in programma domenica 24 maggio e preceduta, quest’anno, da un’intera settimana di appuntamenti tra eventi gratuiti, degustazioni, tour urbani, le inedite Birralonga Experience e le proposte street food a cura dei locali di Rete Contatto Genova insieme ai birrifici riconosciuti tra i migliori produttori italiani dal prestigioso premio Birraio dell’Anno 2026.

Domenica 17 maggio il brindisi di lancio in piazza delle Erbe

Gli spillatori entreranno in funzione già domenica 17 maggio a partire dalle 18, con il brindisi di lancio al Gradisca Caffè e a La Compagnia del 28 Erbe di piazza delle Erbe insieme a Unionbirrai, alla scoperta del mondo della birra artigianale e delle botticelle a caduta di Birrificio Italiano per assaggiare, condividere e raccontare esperienze, territori, persone e sapori. Il brindisi sarà anche l’occasione per la presentazione del programma, degli eventi speciali e delle card classica e gold acquistabili per questa edizione di Birralonga. Per informazioni cel. 39 349 709 9417.

La Birralonga Experience e gli altri eventi della settimana

La marcia di avvicinamento al grande evento del 24 maggio sarà scandita da un calendario diffuso nei locali di Rete Contatto in cui spiccano le tre Birralonga Experience acquistabili online, delle quali una compresa nella Gold Card: mercoledì 20 dalle 17 alle 18, al Kamun Lab di via San Bernardo 53r, “Dentro la birra”, introduzione alla produzione artigianale guidata da Gian Paolo Camurri e laboratorio sensoriale tra malti, luppoli e lieviti, con immancabile assaggio finale; giovedì 21 dalle 18 alle 19, alla Birreria Belfusto di piazza Sarzano 8r, “Bassa fermentazione con Birra Busalla”, una degustazione guidata di Lorenzo Devoto, titolare del Birrificio Busalla e beer sommelier, alla scoperta della bassa fermentazione attraverso storia, tecnica e assaggio, accompagnata da finger food; venerdì 22 dalle 17 alle 18, da Scurreria Beer & Bagel in via di Scurreria 22r, “Spillare bene per bere meglio”, laboratorio teorico e pratico dedicato a uno dei gesti più importanti del mondo birraio, la spillatura, coronato da degustazione conclusiva.

Accanto alle Birralonga Experience, il programma della settimana comprende le tre serate di Pint of Science da lunedì a mercoledì al DallOrso Publichouse di via San Bernardo 28r e al Kowalski di via dei Giustiani 3r; “Indovina gli aromi” mercoledì 20 dalle 18 al Kamun Lab, dove al bancone chiunque potrà annusare e riconoscere gli aromi della nuova birra presentata in anteprima dal Birrificio Kamun: in palio, per i primi cinque, una lattina della birra servita durante Birralonga 2026; e la “Birralonga sociale” giovedì 21 dalle ore 19 al Kowalski (prenotazioni al numero 345.0424398), con la presentazione del catalogo Brindisi Ribelli, prodotti etici e realtà solidali che trasformano un aperitivo in un gesto sociale, e della birra Azadi (Taverna del Vara e Lucano), dedicata alla resistenza del Rojava. Infine venerdì 22 maggio, per l’evento “Il Birrificio va in centro storico”, Scurreria Beer and Bagel ospiterò a rotazione Birrificio Italiano, storico brewpub italiano fondato nel 1994 da Agostino Arioli (prenotazioni al numero 329.6903690).

A tutto questo si aggiungono inoltre le proposte di street food che, da lunedì 18 fino a domenica 24 maggio, avranno in serbo Mescite Erbe in vico dei Notari 2, Masetto in via di Canneto Il Lungo 111r, Raviolhouse in Via di Porta Soprana 11 r; Pork Spot in piazza Pollaiuoli 42r, Ristorante Veracruz in via di San Bernardo 61r e Romeo Viganotti in salita del Prione 12 r.

Il Pub Crawling Tour di sabato 23 maggio

Alla vigilia della Birralonga vera e propria, sabato 23 maggio dalle 17 alle 19 con ritrovo al MaddAlive di vico della Chiesa della Maddalena 20r, è in programma il Pub Crawling Tour, visita guidata con degustazioni a cura di Explora Genova alla riscoperta della città birraria di fine Ottocento e primo Novecento: una passeggiata “alla spina” tra depositi, insegne scomparse, birrerie eleganti, caffè chantant e locali frequentati da viaggiatori, uomini d’affari, teatranti e cittadini curiosi.

Il tour prenderà le mosse dalla monumentale via Garibaldi per scendere verso Portello, dove la birra era prima di tutto merce: casse, bottiglie, depositi, distribuzione. Da lì ci si addentrerà nella città più mondana, tra Fontane Marose, via San Sebastiano e Galleria Mazzini, dove la birra diventava bevanda moderna, internazionale, quasi intellettuale. Il percorso arriverà quindi a piazza De Ferrari, dove ristoranti, birrerie e caffè raccontavano una Genova cosmopolita, attraversata da commerci, spettacoli, viaggiatori e nuovi consumi urbani, e in cui la birra era un segno di modernità.

Tra fotografie d’epoca, cartoline pubblicitarie, annuari commerciali e marchi scomparsi — come la misteriosa Cervisia, birra italiana premiata e poi svanita — il tour ricostruisce una mappa alternativa della città, raccontando una Genova fatta di malto, vetro, insegne, musica, commercio e memoria. Un viaggio leggero ma pieno di storie, in cui ogni tappa è un brindisi a una città che non c’è più, ma che ogni tanto sembra ancora affiorare dietro una saracinesca, un nome antico o il profumo di una birra appena spillata.

Anche il Pub Crawling Tour è acquistabile sul sito ufficiale della manifestazione.

Domenica 24 maggio il grande giorno della Birralonga

A coronamento di questa lunga e intensa settimana dedicata alla bevanda fermentata più popolare al mondo, domenica 24 maggio sarà finalmente la volta della Birralonga, classica manifestazione itinerante attraverso i vicoli genovesi. Partenza dalla splendida cornice di piazza San Lorenzo in quattro fasce orarie: dalle 12 alle 14; dalle 14 alle 16; dalle 16 alle 18; e dalle 18 alle 20, con conclusione dell’evento alle 22. Una volta ritirato il kit di partecipazione, comprendente la card degustazioni, il bicchiere ufficiale e la tasca in cui riporlo, i partecipanti si metteranno in cammino verso le otto tappe in altrettanti locali dove troveranno ad attenderli otto diverse proposte dei birrifici ospiti e gustosi appetizer.

La prima sosta sarà da Scurreria Beer and Bagel, in via di Scurreria, con la TipoPils, una Italian pilsner di Birrificio Italiano; proseguendo in via Chiabrera, secondo stop Ai Troëggi per un sorso di Miss Baker, Märzen prodotta da Bondai; da Kowalski, in via dei Giustiniani, sarà la volta della birra Osè, Gose realizzata dal birrificio Elvo; DallOrso Publichouse, in via di San Bernardo, toccherà alla Nerd choice, una Session ipa di Ritual Lab. La quinta tappa al Neat Whisky Bar di piazza degli Embriaci per la Sweet Earth, American brown ale del birrificio East side; tornati in via San Bernardo, il Kamun Lab servirà la Anamnesi – Caso 1, Botanic pale ale di propria produzione, mentre La Cialtroneria di salita Pollaiuoli spillerà la Contamusse, American ipa del birrificio Altavia. Infine, al Molly Malone’s truck del Porto Antico, l’ultimo brindisi con la Creamer, una Nitro Irish stout della Alder Bber Co.

Come partecipare: la classica Card Birralonga e la novità Gold Card

A partire da quest’anno, oltre alla classica Card Birralonga comprendente il bicchiere ufficiale, una birra artigianale e un appetizer per ogni tappa del percorso di domenica 24 maggio con fascia oraria obbligatoria, sarà possibile acquistare per la prima volta la nuova Gold Card Birralonga, comprendente tutti i benefit della card classica e, in più, l’accesso libero alle fasce orarie di partenza senza prenotazione obbligatoria, una Birralonga experience a scelta tra le tre proposte durante settimana fino ad esaurimento posti, e il Pub crawling tour di sabato 23 maggio. Card classica e gold card sono acquistabili sulla biglietteria online dell’evento.