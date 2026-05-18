Bike sharing, a Genova sbarcano anche le bici di Dott: sono a pedalata assistita

Genova. Le strade di Genova accolgono un nuovo gruppo specializzato in bike sharing: Dott, leader europeo della micromobilità condivisa.

Da oggi parte il servizio con una prima flotta di e-bike, che sarà ampliata progressivamente nelle prossime settimane. Per provare il servizio, Dott mette a disposizione dei nuovi utenti 3 corse gratuite utilizzando il codice promozionale CIAOZENA all’interno dell’app.

Le e-bike introdotte a Genova sono state scelte per rispondere alle caratteristiche morfologiche della città: grazie a un motore da 250W e al cambio automatico multimarcia, permettono di affrontare con maggiore facilità anche i percorsi più impegnativi e le salite tipiche del capoluogo ligure. Allo stesso tempo, offrono un’esperienza di guida comoda e intuitiva, con una pedalata fluida, maggiore stabilità e un portatelefono con ricarica wireless integrata, utile soprattutto per chi utilizza mappe e navigazione durante il tragitto.

“Particolare attenzione è dedicata anche al tema dell’uso ordinato e responsabile del servizio. Per contrastare la sosta irregolare, il sistema richiede sempre all’utente di caricare una foto del mezzo parcheggiato correttamente al termine della corsa”, dicono dall’azienda.

“Genova è una città con una conformazione unica, che richiede soluzioni di mobilità pratiche, affidabili e adatte al territorio. Per questo introduciamo e-bike potenti, comode e semplici da usare, pensate per affrontare anche le salite e rendere più accessibili gli spostamenti quotidiani di residenti e turisti. Allo stesso tempo, vogliamo rendere il servizio economico e accessibile: per questo la scelta non solo di offrire le prime 3 corse, ma di permettere di usare gli abbonamenti indifferentemente a Genova, Torino o Milano, le nostre 3 grandi città del Nord Ovest.”, dichiara Vittorio Gattari, Direttore Relazioni Istituzionali di Dott.

L’arrivo di Dott a Genova si inserisce in un contesto di crescente integrazione tra le città del Nord-Ovest, rafforzata dai collegamenti ferroviari tra Genova, Milano e Torino. Per favorire spostamenti sempre più semplici e flessibili, i Pass Dott sono validi nelle tre città: chi, ad esempio, ha un abbonamento settimanale o mensile attivo a Milano o Torino può utilizzarlo anche a Genova, e viceversa, scegliendo la stessa soluzione e un’unica app per muoversi in sharing in nei più importanti contesti urbani.

L’evoluzione del sistema di mobilità cittadina passa necessariamente attraverso un’offerta di trasporto intermodale sempre più capillare e tecnologicamente adeguata all’orografia del nostro territorio. L’obiettivo dell’Amministrazione è garantire ai cittadini alternative valide ed efficienti all’uso del mezzo privato, favorendo una transizione verso modelli di spostamento a basso impatto ambientale. In questo percorso, riteniamo fondamentale il rispetto delle regole di convivenza nello spazio pubblico: per questo motivo, accogliamo con favore ogni implementazione tecnologica volta a garantire il decoro urbano e una gestione ordinata delle soste, elementi imprescindibili per una città moderna e vivibile”, ha aggiunto Emilio Robotti, Assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Genova.

Come funziona il servizio Dott e quanto costa

Per noleggiare una e-bike in sharing è necessario scaricare l’app Dott sul proprio smartphone, da App Store o Google Play, e registrare un profilo utente personale. Il servizio è rivolto esclusivamente a utenti maggiorenni. Ogni veicolo è dotato di un sistema di localizzazione satellitare che contribuisce a prevenire i furti e, allo stesso tempo, regola automaticamente la velocità massima consentita e impedisce la conclusione del noleggio nelle aree non autorizzate.

In occasione del lancio è attiva la promozione CIAOZENA, che consente ai nuovi utenti di usufruire di 3 noleggi gratuiti per provare il servizio, inserendo il codice nella sezione “Promozioni” dell’app.

Oltre alla tariffa base a consumo, sono disponibili diversi abbonamenti, selezionabili direttamente dall’app, che permettono un concreto risparmio e rendono il servizio ancora più conveniente per gli spostamenti abituali o tra le città di Genova, Milano e Torino:

Pass 30 minuti: 3,49€ per 30 minuti, valido 1 giorno.

Pass 100 minuti: 9,99€ per 100 minuti, valido 7 giorni.

Pass Flex (0,99€) e Pass Pro (7,99€): garantiscono viaggi illimitati di 30 minuti al prezzo fisso di rispettivamente 1,80€ e 1,25€ ciascuno, sblocchi inclusi, valido per 30 giorni.

Per gruppi di amici, famiglie o colleghi, è disponibile anche la funzione “corse di gruppo”, che consente di gestire più noleggi con un solo account e un unico metodo di pagamento.