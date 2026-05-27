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I lavori

Il Bigo torna al suo antico splendore: restyling concluso dopo un anno di lavori

Finiti i complessi interventi di pulitura e riverniciatura che hanno restituito lo splendore originario a uno dei simboli più amati, fotografati e identitari di Genova

bigo

Genova. Sono finalmente terminati lavori di restyling del Bigo, l’ascensore panoramico di Renzo Piano inaugurato nel 1992, in occasione dell’Expo Colombiano.

In questi giorni si sono conclusi i complessi interventi di pulitura e riverniciatura che hanno restituito lo splendore originario a uno dei simboli più amati, fotografati e identitari di Genova. L’Association for Materials Protection and Performance, l’ente internazionale di riferimento nel campo della protezione dei materiali e dell’anticorrosione, ha già conferito al progetto il prestigioso premio “Recognition of Excellence in Aesthetic Merit in a Coatings Project” durante la cerimonia ufficiale a Houston, in Texas.

Committente dei lavori la Porto Antico di Genova Spa, mentre IMC Engineering ha progetto e diretto i lavori e l’impresa Donelli di Legnano li ha eseguiti.

I numeri e le sfide del “nuovo” Bigo

L’obiettivo dei lavori era contrastare l’azione corrosiva di salsedine, smog e agenti atmosferici su una struttura esposta sul mare. L’investimento è stato di 2 milioni di euro, e ci sono volute 10.855 ore di lavoro complessive e 1.300 litri di vernice speciale per trattare 2.349 metri quadrati, compresi gli 8 pennoni, i 4 archi di sostegno della tensostruttura e i 12 puntoni della copertura.

La collocazione del Bigo, immerso nello specchio acqueo del porto, a ridosso di attività commerciali, ristoranti e in un’area a costante flusso pedonale, ha imposto standard di sicurezza e contenimento severissimi. Per mappare lo stato dell’arte sono stati utilizzati droni di ultima generazione, mentre l’impresa Donelli ha introdotto soluzioni tecniche a impatto zero, come una speciale ponteggiatura incatenata direttamente in acqua (senza alcun ancoraggio strutturale al Bigo) per azzerare la dispersione di polveri e vernici nell’ambiente circostante.

bigo lavori

I lavori di restyling

Il restauro, che ha mantenuto l’esatta fedeltà cromatica concepita originariamente dallo studio RPBW (Renzo Piano Building Workshop), si è sviluppato in due macro-fasi tra il 2025 e il 2026. Nella prima fase, nel 2025, i tecnici hanno operato sulle porzioni raggiungibili tramite ponteggi, rimettendo a nuovo il pennone verticale, i quattro bracci laterali e i tre elementi portanti che sostengono l’ascensore panoramico e la tensostruttura di Piazza delle Feste. Nella seconda fase, nel 2026, per le sezioni più impervie e sospese nel vuoto, sono entrati in azione gli specialisti dell’edilizia acrobatica, completando l’opera grazie a un sistema di funi e imbragature ad alta quota.

“Il Bigo non è solo un’infrastruttura, è il cuore della Genova contemporanea; è il simbolo del Porto Antico, tanto che campeggia in primo piano nel suo logo – sottolinea Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova Spa – Insieme alla Lanterna, rappresenta l’icona di Genova nel mondo: un’opera d’arte amata dai cittadini, celebrata dai turisti e costantemente immortalata da grafici, designer e artisti per la sua perfetta armonia visiva”

Il percorso di ammodernamento dell’area non si ferma qui: il prossimo passo già in agenda per il Porto Antico riguarderà il sistema di condizionamento della cabina dell’ascensore panoramico, necessario per offrire un’esperienza di visita ancora più confortevole.

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