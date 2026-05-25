Bigliettazione elettronica, volontari a bordo dei bus Amt per aiutare a convalidare i nuovi ticket

Genova. Mentre prosegue l’installazione delle nuove validatrici rosse del progetto di bigliettazione elettronica regionale, già presenti su metà del parco bus urbano, i volontari delle associazioni dei consumatori salgono per la prima volta a bordo dei mezzi Amt per aiutare i passeggeri nella fase di convalida, controllo della validità e informazione sull’acquisto del biglietto elettronico. Una mossa che arriva dopo mesi di disagi per le difficoltà legate alla lettura del QR code a bordo dei mezzi.

La novità parte domani, martedì 26 maggio, grazie alla collaborazione con le associazioni dei consumatori. Questa iniziativa è frutto dei tavoli istituzionali condivisi con gli Enti, Regione Liguria e Comune di Genova, l’azienda e le diverse associazioni di categoria.

Obiettivo comune: fornire un supporto concreto alle persone che hanno meno dimestichezza nell’utilizzo dei nuovi strumenti digitali per la validazione dei biglietti con QR code e illustrare i vantaggi del nuovo sistema di Bigliettazione elettronica regionale, in particolar modo l’acquisto dei biglietti direttamente dal validatore con le carte di credito, debito e ricaricabili, una novità che permette massima facilità d’uso del trasporto pubblico e attenzione alle esigenze della clientela.

Questa prima iniziativa è realizzata in sinergia con l’Istituto Ligure per il Consumo che riunisce le nove associazioni: Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore già protagoniste del progetto Digitalmentis per l’accompagnamento delle persone verso l’utilizzo delle nuove tecnologie e la formazione sulle competenze digitali di base.

Appositamente formati da Amt, i 15 tutor digitali delle associazioni dei consumatori saranno presenti sulle linee 1, 3, 7, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 53, 63, 66, 356, 480 e 482, dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 9.00-12.00 e 15.00-17.00, a partire da martedì 26 maggio fino al 30 giugno.

Nella sede di Adoc, in piazza Colombo, è stata installata una validatrice rossa con cui poter eseguire prove di convalida.

Inoltre, a partire da martedì 26 maggio saranno attivati momenti dedicati di supporto anche presso le biglietterie Amt:

· ogni martedì, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, presso la biglietteria di Palazzo Ducale

· ogni giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, presso la biglietteria di via Avio.

In queste fasce orarie il personale Amt sarà a disposizione per spiegare il funzionamento delle nuove validatrici. Il supporto resterà comunque garantito anche al di fuori degli appuntamenti dedicati.

“L’innovazione è reale solo quando è accessibile a tutti – sottolinea Emilio Robotti, assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Genova – Con l’avvio della bigliettazione elettronica regionale sta cambiando il modo di viaggiare a Genova, rendendo l’accesso ai bus più rapido e smart. Questa sinergia strategica con le associazioni dei consumatori ci permette di presidiare i mezzi e accompagnare i passeggeri passo dopo passo, trasformando un cambiamento tecnologico in un’opportunità di crescita condivisa per tutta la cittadinanza”.

“Creare sinergie per agevolare l’accesso alla tecnologia sempre più al servizio del trasporto pubblico locale è un impegno che condividiamo con istituzioni e associazioni, che ringrazio – dichiara Federico Berruti, presidente AMT – Con la bigliettazione elettronica regionale, la digitalizzazione compie un passo decisivo nel migliorare l’esperienza di viaggio sul territorio, semplificando le modalità di acquisto sia per i cittadini che per i turisti. Nel percorso di transizione in corso, la priorità è garantire la massima accessibilità per ogni utente: in questa direzione va l’iniziativa condivisa con le associazioni dei consumatori, operative a bordo dei bus già da domani”.

“Siamo da sempre vicini alle esigenze dei consumatori e degli utenti – dichiara Furio Truzzi, presidente Istituto Ligure per il Consumo – Abbiamo collaborato con AMT in tutti i processi di digitalizzazione a partire dal City pass alla gratuità over 70 e ora ci riteniamo impegnati sul versante delle nuove validatrici elettroniche. I nostri volontari a bordo bus sono un esempio tangibile di vicinanza in questi processi che renderanno più efficiente il trasporto pubblico locale”.

“Liguria Go, e in generale la bigliettazione elettronica, rappresentano una rivoluzione per il trasporto pubblico locale. Permetteremo a cittadini e turisti una mobilità più semplice, flessibile e integrata: la Liguria è una delle prime regioni italiane ad adottare un sistema unico account based ticketing. Qui a Genova, grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, metteremo in campo da domani una nuova, importante azione conoscitiva che aiuti, passo dopo passo, l’utenza. Un’iniziativa sinergica che, come Regione Liguria, abbiamo fortemente voluto e che siamo certi darà grandi risultati”, spiega l’assore regionale ai Trasporti Marco Scajola

“Grazie a un investimento complessivo di oltre 22,5 milioni di euro stiamo portando avanti un progetto storico – prosegue l’assessore Scajola -. Dopo il pieno esercizio raggiunto su tutta la provincia di Savona con Tpl Linea, il sistema di bigliettazione elettronica regionale si sta allargando alle altre province liguri. A Genova, Amt ha già equipaggiato il 50% del parco mezzi urbano con i nuovi validatori di ultima generazione: i passeggeri possono già oggi salire a bordo e viaggiare con i biglietti cartacei dotati di QR code oppure acquistare il titolo giornaliero in pochi secondi semplicemente avvicinando la propria carta di credito o lo smartphone al validatore. Nelle province di Imperia e La Spezia, le aziende locali hanno completato l’installazione dei sistemi su tutta la flotta e sono attualmente nella fase di sperimentazione del sistema di monitoraggio. Siamo dunque nel pieno dell’attività che ci condurrà, finalmente, a fare un passo deciso verso la modernità potenziando, al contempo, il servizio offerto”.

Le istruzioni per la corretta validazione del biglietto, dell’acquisto tramite carta e la verifica della validità del proprio titolo di viaggio sono disponibili alla pagina dedicata sul sito e sulla App AMT, dove sono pubblicati anche due video tutorial di AMT e Liguria Digitale.