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Sperimentazione

Foce, posizionati i nuovi bidoni smart a “bocca larga” e senza pulsante. Parte il porta a porta per il cartone dei negozi

Resta invariato il sistema per l'indifferenziato: ridotte le postazioni di raccolta con nuovo spazio ricavato per la sosta

nuovo cassonetti bidoni smart bocca larga

Genova. Ha preso avvio la fase operativa del nuovo modello di raccolta nel quartiere Foce a Genova. Come anticipato durante la giunta itinerante dello scorso 30 aprile, l’intervento si estenderà progressivamente fino a coprire l’area del Centro — piazza Verdi, piazza della Vittoria e via Fiume — con l’obiettivo “di aumentare la raccolta differenziata, riorganizzare le postazioni e migliorare la qualità del conferimento fino al 65% nel perimetro interessato”.

Il progetto prevede l’installazione di contenitori di nuova generazione per carta e cartone, plastica e metalli e organico: bocche di conferimento più ampie, senza pulsante, pensate per rendere più rapido il gesto quotidiano e ridurre gli errori di conferimento. Per il rifiuto residuo indifferenziato resta il cassetto volumetrico già introdotto negli altri quartieri.

Ma non solo: con il posizionamento dei nuovi bidoni, sono state razionalizzate le postazioni di raccolta, che passano da 111 a 88, con una distribuzione più uniforme che ha liberato nuovi spazi per la sosta. “Con questo intervento proseguiamo il lavoro per rendere la raccolta differenziata più semplice e più ordinata — dichiara Silvia Pericu, assessora all’Ambiente del Comune di Genova — Contenitori più facili da usare e un servizio dedicato alle attività commerciali riducono i conferimenti impropri. Ma perché funzioni davvero, serve che ognuno faccia la propria parte: istituzioni, AMIU, cittadini e operatori economici”.

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Porta a porta per il cartone

Il quartiere conta circa 28.000 abitanti e proprio per la forte concentrazione di attività commerciali, Amiu introduce anche un servizio dedicato di raccolta porta a porta del cartone: saranno coinvolte quasi 300 attività alla Foce e 75 nell’area Centro.
L’obiettivo è intercettare meglio il materiale, migliorarne la qualità e ridurre intasamenti dei contenitori e rifiuti a terra.

“Questa nuovo progetto coinvolge la Foce verso una raccolta differenziata spinta, con contenitori più ordinati e l’apertura più ampia per la differenziata – spiega Roberto Spera, Direttore generale Amiu Genova – Va cambiato il modo in cui conferire i rifiuti, mettendo al centro la raccolta differenziata. Il cittadino dovrà separare i rifiuti e differenziarli correttamente a casa: avremo dei facilitatori che li affiancheranno e aiuteranno in questo nuovo sistema. La vera rivoluzione che ci aspettiamo è la collaborazione, “il gioco di squadra” della nostra campagna di comunicazione. Assistere i cittadini in questa fase significa rendere il cambiamento semplice, accessibile e vicino ai bisogni reali delle persone. Adesso è importante il contributo degli abitanti e dei commercianti che accompagneremo con informazioni, assistenza e supporto costante durante tutta la fase di avvio del servizio. La tecnologia da sola non basta. Serve collaborazione, attenzione agli spazi pubblici e senso di responsabilità condiviso”.

Dall’avvio dell’intervento i volontari delle associazioni dei consumatori, aderenti all’Istituto Ligure per il Consumo, saranno presenti come informatori ambientali a presidiare le nuove postazioni, per accompagnare i cittadini nell’utilizzo dei contenitori e rispondere ai dubbi più frequenti.

Sottolinea Anna Palmieri, presidente Municipio Medio Levante: “La Foce è un quartiere molto vissuto, con una forte presenza commerciale: ha bisogno di soluzioni pratiche e vicine alla vita quotidiana delle persone. La riorganizzazione delle postazioni e il presidio informativo sul territorio sono essenziali per accompagnare il cambiamento senza calarlo dall’alto”.

Parallelamente, un piano di comunicazione capillare raggiungerà residenti e attività commerciali attraverso pieghevoli in cassetta postale, locandine nei portoni e incontri sul territorio. Il materiale sarà distribuito anche nelle piazze e ai mercati del quartiere — il mercato comunale in piazza Scio e il mercato ambulante di piazza Palermo, attivo il lunedì e il giovedì. Per le attività food e gli operatori commerciali sono previste comunicazioni specifiche sulle modalità del porta a porta.

 

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