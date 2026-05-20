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Solidarietà

Benzinaio rapinato a Torriglia, la comunità si mobilita con una raccolta fondi

Il giovane ha da poco rilevato l’attività di via Rosciano, ed è stato minacciato e derubato dell’incasso lunedì pomeriggio

Generico maggio 2026

Torriglia. La comunità di Torriglia si è stretta intorno al giovane benzinaio della zona, vittima di una rapina avvenuta lo scorso 18 maggio.

Il giovane ha da poco rilevato l’attività di via Rosciano, ed è stato minacciato e derubato dell’incasso nel pomeriggio. Immediatamente i concittadini hanno fatto quadrato, organizzando una raccolta fondi per aiutarlo e recuperare quanto perso.

Non lasciamolo solo. Facciamogli sentire la nostra vicinanza nella speranza che queste cose non capitino più”, è stato l’appello lanciato, cui hanno aderito decine di persone. L’obiettivo finale del crowdfunding era di 2mila euro, e nel giro di due giorni ne sono stari raccolti oltre 1.800.

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