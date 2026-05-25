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Monito

Baykar Piaggio Aerospace, Fim-Cisl: “Fim Cisl Liguria): “No al trasferimento delle attività produttive da Genova a Villanova d’Albenga”

L'esponente sindacale Andrea Divano sulla possibile riorganizzazione aziendale: "Non si tocchi lo stabilimento di Sestri Ponente"

piaggio protesta sestri ponente

Villanova d’Albenga/Genova. E’ ancora lo stallo nel rilancio industriale di Baykar Piaggio Aerospace a preoccupare le organizzazioni sindacali di categoria, dopo le recenti prese di posizione sul cambio nel ruolo di amministratore delegato e della complessiva organizzazione aziendale, il possibile trasferimento a Villanova d’Albenga delle attività in essere nello stabilimento genovese di Sestri Ponente, con particolare riferimento al comparto delle manutenzioni. E questo a solo un anno dal completamento della procedura di acquisizione dell’azienda aeronautica.

“Chiediamo chiarezza immediata sul futuro industriale del sito genovese e sulle reali intenzioni dell’azienda. Genova rappresenta un patrimonio strategico di competenze, occupazione e professionalità che non può essere ridimensionato o svuotato. Serve un confronto serio con le organizzazioni sindacali e chiediamo l’intervento delle istituzioni” afferma Andrea Divano della Fim-Cisl Liguria.

“Il rischio di uno spostamento delle attività produttive verso Villanova d’Albenga non era quello che ci era stato presentato al Ministero e crea forte preoccupazione tra i lavoratori e nelle loro famiglie. Serve un piano industriale chiaro che garantisca investimenti, occupazione e continuità produttiva sul territorio genovese” aggiunge.

“Oggi dovrebbe arrivare a Genova il nuovo ad e abbiamo deciso di esporre questo striscione. Ma siamo pronti ad organizzarci anche per un presidio perché abbiamo chiesto un incontro e nessuno al momento ci ha risposto. Da un mese è fermo, ad esempio, a Villanova d’Albenga un velivolo 1163 per il quale sono state disposte lavorazioni che sono sempre state effettuate a Genova, quindi non capiamo il perchè sia ancora nell’altro sito produttivo”.

“Adesso pretendiamo risposte” conclude l’esponente sindacale.

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