Sciame di api a bordo della barca a vela, l’equipaggio si tuffa in mare

Rapallo. Particolare intervento dei vigili del fuoco questa mattina in mare davanti al porticciolo di Rapallo.

I pompieri hanno provveduto a prestare assistenza per il recupero di una barca a vela andata alla deriva.

L’intervento era caratterizzato dalla presenza a bordo dell’imbarcazione di uno sciame d’api cha aveva costretto il velista ad abbandonare la barca.

L’uomo è stato soccorso in mare da un altro natante di passaggio.

L’evento è accaduto a poche centinaia di metri dal porto di Rapallo, dove la barca è stata trainata e ormeggiata dai vigili del fuoco.