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Sciame di api a bordo della barca a vela, l’equipaggio si tuffa in mare

Particolare intervento dei vigili del fuoco davanti al porticciolo di Rapallo

Generico maggio 2026

Rapallo. Particolare intervento dei vigili del fuoco questa mattina in mare davanti al porticciolo di Rapallo.

I pompieri hanno provveduto a prestare assistenza per il recupero di una barca a vela andata alla deriva.

L’intervento era caratterizzato dalla presenza a bordo dell’imbarcazione di uno sciame d’api cha aveva costretto il velista ad abbandonare la barca.

L’uomo è stato soccorso in mare da un altro natante di passaggio.

L’evento è accaduto a poche centinaia di metri dal porto di Rapallo, dove la barca è stata trainata e ormeggiata dai vigili del fuoco.

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