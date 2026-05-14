Bandiere Blu, la Liguria mantiene il record nazionale: 8 sono in provincia di Genova

Genova. Anche nel 2026 la Liguria primeggia a livello nazionale per numero di Bandiere Blu ottenute, e passa dai 33 vessilli del 2025 ai 35 di quest’anno.

Nonostante il primato spetti alla provincia di Savona con 15 Bandiere Blu, ben 8 sono nella città metropolitana di Genova: Sori (spiaggia centrale), Recco (Ciappea), Camogli (Camogli e San Fruttuoso), Santa Margherita Ligure (Punta Pedale, zona Milite Ignoto, scogliera Pagana, Paraggi), Chiavari (porto), Lavagna (lungomare), Sestri Levante (Baia delle Favole Nord, Baia Portobello, spiaggia Renà, Riva Trigoso), Moneglia (La Secca, Levante, Centrale).

Come sempre, l’ottenimento dell’ambito vessillo per le spiagge o per i porti è motivo di grande orgoglio per gli amministratori locali, molti dei quali presenti questa mattina erano a Roma per partecipare alla cerimonia di premiazione da parte della Fee, Foundation for Environmental Education.

La Bandiera Blu viene assegnata sulla base dei 32 criteri del Programma che vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente, spiega la Fee Italia che fa capo alla ong internazionale Foundation for Environmental Education.

“La Bandiera Blu, senza dubbio, fa la differenza nelle scelte dei turisti sia italiani e stranieri, che, infatti, prediligono quelle località che possono fregiarsi del prezioso vessillo”, ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sib-Fipe aderente a Confcommercio, “a maggior ragione per il mare, che con il 62%, l’estate scorsa, è stata la scelta preferita dei vacanzieri. Significativo che il 39,2% di tutte le presenze turistiche certificate dall’ISTAT guarda proprio il “prodotto mare”.

“Oggi il lavoro svolto dagli imprenditori balneari, (decine di migliaia di aziende perlopiù a conduzione familiare), pertanto, è determinante per raggiungere questi risultati: professionalità e competenza, (frutto di esperienza di anni ed anni di lavoro), infatti, sono alla base dell’offerta turistica che attira milioni di persone da tutto il mondo sui nostri litorali.

“Le 14 Bandiere Blu in più conquistate dai Comuni con 525 spiagge rappresentano una formidabile promozione turistica del Bel Paese – ha continuato Capacchione – e sono una ulteriore conferma dell’eccellenza della nostra offerta di servizi di qualità grazie un modello di balneazione attrezzata efficiente e di successo. Siamo di fronte ad un comparto economico strategico per il Paese (con un ulteriore potenziale di migliaia di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani), che deve essere assolutamente salvaguardato risolvendo quanto prima possibile la delicata questione della durata delle concessioni demaniali, fonte di grande apprensione, caos amministrativo e contenziosi giudiziari per un assetto normativo incompleto e anacronistico. Sconcerta, infine, che, a fronte della sua rilevanza, si assiste a un insufficiente impegno da parte del Governo“.