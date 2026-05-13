I bambini puliscono le spiagge, quarta edizione del progetto per le scuole a Genova

Genova. Si è svolta oggi, su quattro spiagge del litorale levantino, la quarta edizione del progetto Missione spiagge pulite Children, rivolta ai bambini e alle bambine dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali.

“Il rispetto dell’ambiente e la sua salvaguardia permettono ai bambini di riflettere e di confrontarsi sul significato di vivere in un ambiente naturale pulito e senza rifiuti, acquisendo la consapevolezza che ognuno può fare la sua parte – dichiara l’assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone – Con questi bambini e queste bambine è stato fatto un lavoro educativo annuale che si è tenuto sia in aula che in spiaggia, lavoro al quale hanno partecipato anche biologi marini di Spazzapnea. Quest’anno hanno anche realizzato due video animati per stimolare la coscienza e la consapevolezza ambientalista già in questa giovane e fondamentale età”.

Undici, complessivamente, le scuole dell’ambito 9 che hanno partecipato all’iniziativa (6 scuole dell’infanzia, una sezione primavera e 4 nidi), sfidandosi in una competizione ludica e consapevole sulle spiagge di Vernazzola, Sturla, Priaruggia e Quinto.

Dopo avere indossato guanti colorati e magliette dell’Associazione nazionale Spazzapnea, bambine e bambini hanno ripulito l’arenile dai rifiuti, sotto gli sguardi curiosi e ammirati dei primi bagnanti.

I rifiuti raccolti sono stati pesati e, a seconda della tipologia – plastica, vetro, carta – è stato assegnato un punteggio basato sulla pericolosità ambientale e sul tempo necessario per lo smaltimento. Come ogni anno, la competizione si è svolta in collaborazione con i volontari di Spazzapnea, l’organizzazione di volontariato che pulisce i fondali in apnea diffondendo consapevolezza sulla tutela degli ambienti marini.