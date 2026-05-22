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Spiagge di Pegli, Boccadasse e Quinto: revoca dei divieti di balneazione

La decisione del Comune dopo i nuovi rilievi eseguiti da Arpal

Zona gialla, pienone a Genova per l'ultimo pranzo in riva al mare

Genova. A seguito dei rilievi eseguiti da Arpal, il vicesindaco Alessandro Terrile, su proposta dell’assessora all’Ambiente, Silvia Pericu, ha revocato il divieto temporaneo di balneazione nei seguenti punti:

• Lungomare Pegli: da Molo Lomellini a Molo Torre (lunghezza metri 707)
• Levante Torrente Rexello (lunghezza metri 173)
• Boccadasse: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara (lunghezza metri 1032)
• Via Flecchia: da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via Flecchia (lunghezza metri 699)

Per quanto riguardava il Levante, era una perdita dalle condutture afferenti al depuratore di Quinto la causa del divieto di balneazione emanato dal Comune su un tratto di litorale lungo circa 2 chilometri nel Levante genovese.

Il provvedimento – che riguardava appunto anche la zona di Boccadasse – era scattato mercoledì dopo i campionamenti eseguiti da Arpal in data 19 maggio che avevano rilevato valori di batteri fecali oltre i limiti consentiti.

Secondo quanto riferisce Ireti, che gestisce l’impianto di depurazione, il guasto – risolto – ha interessato una conduttura di sollevamento esterna, che si è rivelata poi vetusta. Il problema si era presentato già ad aprile, tanto che Arpal era stata sollecitata dal Comune a eseguire campionamenti sulla base di segnalazioni, senza però riscontrare criticità. Nel frattempo l’azienda è intervenuta sostituendo non solo la tubatura danneggiata, ma anche le parti adiacenti che rischiavano di rompersi in futuro.

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