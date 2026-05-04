Non presentavano la dichiarazione dei redditi, 60 badanti scoperte dalla guardia di finanza

Genova. Sono sessanta i collaboratori domestici scoperti dalla guardia di finanza di Genova nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’assistenza familiare nel Tigullio.

I finanzieri della compagnia di Chiavari e della tenenza di Riva Trigoso, attraverso l’incrocio delle banche dati e grazie ai protocolli d’intesa con l’Inps, hanno individuato una vasta platea di lavoratori che, pur risultando regolarmente assunti e beneficiando dei versamenti previdenziali, omettevano sistematicamente di presentare la dichiarazione dei redditi.

Gli accertamenti hanno portato alla luce circa 4,5 milioni di euro di redditi sottratti al fisco, con una segnalazione all’Agenzia delle entrate per il recupero di oltre 900mila euro di imposte.

Il fenomeno si è concentrato in un’area geografica caratterizzata da comuni con un’elevata età media della popolazione, dove la domanda di servizi di assistenza domiciliare è particolarmente alta.

L’intervento delle fiamme gialle ha spinto molti dei soggetti coinvolti verso la regolarizzazione spontanea, portando al versamento tardivo di imposte su redditi per 700mila euro ancor prima della notifica degli atti formali.

“L’attività si inquadra nella strategia del corpo volta a tutelare il gettito fiscale necessario al funzionamento dei servizi pubblici e al sostegno delle fasce sociali più deboli, agendo sia sul piano repressivo che su quello della prevenzione”, si legge nella nota della guardia di finanza.