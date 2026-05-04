  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Evasione fiscale

Non presentavano la dichiarazione dei redditi, 60 badanti scoperte dalla guardia di finanza

L'operazione delle fiamme gialle è scattata tra Genova e il Tigullio. Le irregolarità emerse incrociando le banche dati dell'Inps

Generica

Genova. Sono sessanta i collaboratori domestici scoperti dalla guardia di finanza di Genova nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’assistenza familiare nel Tigullio.

I finanzieri della compagnia di Chiavari e della tenenza di Riva Trigoso, attraverso l’incrocio delle banche dati e grazie ai protocolli d’intesa con l’Inps, hanno individuato una vasta platea di lavoratori che, pur risultando regolarmente assunti e beneficiando dei versamenti previdenziali, omettevano sistematicamente di presentare la dichiarazione dei redditi.

Gli accertamenti hanno portato alla luce circa 4,5 milioni di euro di redditi sottratti al fisco, con una segnalazione all’Agenzia delle entrate per il recupero di oltre 900mila euro di imposte.

Il fenomeno si è concentrato in un’area geografica caratterizzata da comuni con un’elevata età media della popolazione, dove la domanda di servizi di assistenza domiciliare è particolarmente alta.

L’intervento delle fiamme gialle ha spinto molti dei soggetti coinvolti verso la regolarizzazione spontanea, portando al versamento tardivo di imposte su redditi per 700mila euro ancor prima della notifica degli atti formali.

“L’attività si inquadra nella strategia del corpo volta a tutelare il gettito fiscale necessario al funzionamento dei servizi pubblici e al sostegno delle fasce sociali più deboli, agendo sia sul piano repressivo che su quello della prevenzione”, si legge nella nota della guardia di finanza.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.