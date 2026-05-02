Strade e autostrade, rientro da bollino rosso: occhio alla domenica e ai cantieri inamovibili

Genova. Nonostante la sospensione di gran parte dei cantieri il traffico nella giornata del primo maggio, su strade e autostrade della Liguria, ha visto code e rallentamenti – soprattutto tra le regioni del Nord e le Riviere – ma il centro operativo di Autostrade per l’Italia prevede per domani, domenica 3 maggio, bollino rosso dal mattino alla sera a seconda della tratta.

Le previsioni del traffico sulla rete autostradale

Attenzione, però, anche sulle strade extraurbane gestite da Anas, potenzialmente sotto stress a causa delle gite fuori porta e dei vari rientri.

Il controesodo del ponte della festa dei lavoratori porterà code con bollini rossi su A7 in tutte le fasce della giornata, mentre su A10, A12 e A26 saranno più concentrati al mattino e al pomeriggio in direzione del nodo di Genova e poi del nord.

I cantieri sulla rete autostradale, in nome di un accordo tra i concessionari e la Regione, resteranno sospesi fino a lunedì ma attenzione a quelli inamovibili o emergenziali, che sono ben otto.

I cantieri inamovibili sulla rete autostradale

Quindi se è vero che sarà libera la rete autostradale lungo le riviere di Ponente e di Levante, resta però qualche lavoro su A7 e A26. Attenzione al cantiere tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per i lavori alla galleria Monreale e quello tra Bolzaneto e Busalla per la galleria Giovi. In queste tratte si viaggia su una sola corsia.

È sospesa, in questi giorni, anche la circolazione dei mezzi pesanti. Lo stesso vale sulla rete Anas, domenica 5 e lunedì 6 aprile dalle 9 alle 22, mentre martedì 7 il blocco sarà in vigore dalle 9 alle 14.

Le strade maggiormente soggette a possibili code sono la statale Aurelia lungo tutta la costa ma anche la statale della Val Trebbia e quella della Val Fontanabuona, oltre al passo del Turchino e quello del Bocco.

Auto a fuoco nella notte sulla A12

L’autostrada A12 Genova – Sestri Levante nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 maggio è stata chiusa temporaneamente per l’incendio di un’auto tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante in direzione est.

Nessuna persona è rimasta ferita e nessun altro mezzo è rimasto coinvolto ma a causa dell’incidente il traffico è rimasto bloccato e deviato sulla via Aurelia.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Aspi.