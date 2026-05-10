Domenica di rientri dopo l’adunata: quattro incidenti in un’ora in autostrada

Genova. Domenica di rientri in autostrada dopo la grande adunata degli alpini, e su alcuni tratti si sono inevitabilmente formate code, anche a causa di incidenti.

Tre si sono verificati in un’ora sulla A10. Alle 19.30 si era formata una coda di 1 chilometro con traffico bloccato tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 in direzione Genova.

Altri due incidenti sempre sulla A10, uno tra i caselli di Voltri e Arenzano e uno tra il bivio con l’A26 e Arenzano in direzione Ventimiglia.

Un terzo incidente si è verificato sulla A7 in direzione Milano, tra i caselli di Bolzaneto e Busalla. Quattro i feriti, tutti portati in ospedale in codice giallo.