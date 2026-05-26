Autonomia differenziata, il programma di Bucci: “Previdenza complementare e più fondi alla sanità”

Genova. “La Regione Liguria prevede la possibilità di poter promuovere e finanziare forme di previdenza complementare integrativa su base regionale attraverso convenzioni con fondi pensione, attività, aziende, in maniera tale che si possa prevedere per la Liguria una previdenza complementare in aggiunta ai pilastri previdenziali già esistenti”. Lo anticipa il presidente della Regione Liguria Marco Bucci in audizione da remoto alle commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato nell’ambito dell’esame degli schemi di intesa preliminare tra il governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Nella richiesta di una maggiore autonomia delle Regioni, ha sottolineato Bucci, “non penso ci sia alcuna violazione della nazionalità, siamo tutti italiani, vogliamo tutti portare avanti l’Italia, ma la vogliamo portare avanti con il miglior servizio possibile per i nostri cittadini che ci hanno eletto e pretendono da noi il miglior servizio possibile compatibilmente con le nostre capacità”.

In materia di autonomia sulla tutela della salute, la Regione Liguria “sta chiedendo che si possa avere la possibilità di avere delle tariffe autonome, ossia le tariffe di rimborso e remunerazione regionali potrebbero essere differenti da quelle nazionali, ovviamente a carico del bilancio della Regione – ha ribadito Bucci – Prevediamo la gestione in autonomia delle risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie regionali, la possibilità di inserire fondi sanitari integrativi dal bilancio regionale sulla quota di fondo sanitario nazionale che viene assegnato a ciascuna regione fermo restando la garanzia dei Lea e degli standard nazionali”. In altre parole “prevediamo la possibilità di stanziare più fondi per il servizio sanitario non provenienti dallo Stato ma provenienti dal budget della regione stessa. In particolare, secondo il governatore ligure, si potrebbero destinarea alle aziende sanitarie “ulteriori risorse” o “l’incremento di prestazioni aggiuntive, così come la flessibilità delle risorse vincolate, ovvero la possibilità di allocare su ambiti di spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali fossero presenti economie da efficientamento”.

Altri vantaggi, secondo Bucci, riguarderebbero la Protezione civile: “L’immediatezza della reazione dell’amministrazione pubblica è importante, perciò la Regione Liguria chiede di poter emanare ordinanze in deroga alle leggi statali per poter iniziare la procedura immediatamente inclusi i rimborsi essendo a nostro rischio e sotto la nostra responsabilità”. Le ordinanze “con il tempo seguirebbero le procedure ordinarie attraverso l’autorizzazione del capo della Protezione civile prima e del Consiglio dei ministri poi – ribadisce Bucci -. Tale autonomia potrebbe prevedere l’apertura di una copertura di contabilità speciale sulla Tesoreria dello Stato“. Anche in questo caso si ipotizzano “l’assunzione di personale di Protezione civile con procedure più rapide, apposite sezione contrattuali per gli operatori di Protezione civile, un’organizzazione autonoma della formazione degli operatori di Protezione civile, l’applicazione ai veicoli della Protezione civile delle disposizioni del codice della strada per i conducenti dell’Esercito, tutte facilitazioni per essere sempre più efficaci nel servizio ai cittadini”.

“Per quanto riguarda le professioni – ha spiegato ancora il presidente ligure la richiesta della Regione Liguria sull’autonomia è il riconoscimento di funzioni normative e amministrative per le professioni di rilievo regionale legate al territorio e non ancora regolamentate dallo Stato: faccio un esempio, come regione di mare noi vorremmo istituire un albo degli skipper per le barche a vela o a motore. In Liguria c’è una richiesta molto importante di skipper , ma la loro professione non è regolata dal sistema nazionale – motiva Bucci -. Ovviamente le professioni ordinistiche, sanitarie e intellettuali, così come tutte le attività già previste dall’ordinamento nazionale non hanno alcun bisogno di un’estensione dell’autonomia regionale”.

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