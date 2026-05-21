“Stai zitto o le prendi”, autista Amt aggredito durante una corsa notturna

Genova. Ancora un autista Amt aggredito a bordo durante una corsa notturna. Stavolta è successo al conducente di un bus della linea 607, che intorno all’una della notte scorsa all’altezza di via Fiume ha fatto salire un gruppetto di ragazzi che hanno iniziato a dare pugni sui vetri.

L’autista ha chiesto loro di calmarsi, ma si è sentito apostrofare con “Stai zitto o le prendi”. Stando alla testimonianza dell’uomo, un ragazzo si è poi avvicinato al posto di guida dando pugni e ha provato ad aprire la porta. Non riuscendoci, ha infilato una mano per cercare di aprirsi tramite la maniglia Inter, ma nel frattempo l’autista si è fermato e ha chiamato il 112. I ragazzi a quel punto hanno aperto una porta e si sono allontanati.

“Un altro fatto gravissimo, non è ammissibile lavorare in queste condizioni, se il conducente non avesse avuto la prontezza e il sangue freddo avrebbe potuto sbandare urtando altri mezzi”, sottolinea Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna, che con l’inizio della movida estiva chiede “uno sforzo ulteriore per la prevenzione di questi fatti. Purtroppo viste tutte le difficoltà che affrontano quotidianamente gli autisti non ci meravigliamo che questa mansione non sia più attrattiva”.