In Liguria auto sempre più vecchie: l’età media è di 12 anni e 6 mesi

Genova. Le auto liguri sono sempre più vecchie. Il parco macchine della regione, secondo un recente studio di Facile.it, ha 12 anni e 6 mesi, pari alla media italiana, con vetture sempre più “anziane”.

Guardando i dati provinciali emerge che Imperia è l’area con le vetture più vecchie (14 anni e 2 mesi); seguono nella graduatoria le province di Savona, con un’anzianità pari a 13 anni e 2 mesi, e Genova (12 anni e 2 mesi). La provincia ligure dove, invece, circolano le auto più “giovani” è La Spezia, area in cui, sempre ad aprile 2026, l’età media era pari a 11 anni e 8 mesi.

Il parco auto è mediamente invecchiato in quasi tutta la regione, con una forbice compresa tra il +3% di Savona e La Spezia e il +1% di Genova. Unica eccezione Imperia, dove l’anzianità è calata del 2%.