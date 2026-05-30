Ancora un atto vandalico alla sede del Pd di Chiavari: la condanna di forze politiche e istituzioni

Chiavari. Ennesimo atto vandalico contro la sede del Partito Democratico di Chiavari.

“Questa notte è stato nuovamente preso di mira il nostro circolo: il vetro della porta d’ingresso, che riporta la scritta “Sala Antonio Gramsci”, è stato completamente distrutto” scrivono sui social i responsabili del circolo del Tigullio. Già sei mesi fa un episodio simile. “Colpire una sede politica significa colpire un luogo di partecipazione democratica, di confronto e di impegno civile aperto alla città.

Anche questa volta mi sto recando a sporgere denuncia alle autorità competenti – spiega il segretario – Dopo il precedente atto vandalico, denunciato sei mesi fa, non abbiamo più avuto notizie circa l’individuazione dei responsabili. Questo silenzio è difficile da comprendere e rischia di alimentare un senso di impunità che non può essere accettato”.

La solidarietà di forze politiche, sindacati e istituzioni

“Esprimo a nome della comunità democratica ligure la mia più ferma condanna per l’ennesimo atto vandalico ai danni della sede del Partito Democratico di Chiavari” dichiara il segretario regionale del PD Liguria Davide Natale . “Chi colpisce i luoghi della partecipazione politica non è solo un vandalo e un delinquente, ma è anche un antidemocratico. Noi continueremo a difendere la democrazia e continueremo a impegnarci per una società più giusta e tollerante. Il Partito Democratico non si lascerà intimidire. Continueremo a essere presenti nei territori, ad aprire le nostre sedi ai cittadini e a difendere ogni giorno i valori della democrazia, del pluralismo e della partecipazione”.

“Esprimo a nome di tutta la comunità democratica genovese la mia piena solidarietà agli iscritti, ai militanti e ai volontari del circolo PD di Chiavari, colpiti ancora una volta da un gesto vile e codardo” il commento di Francesco Tognoni, Segretario PD Genova. “Attaccare una sede di partito significa attaccare la democrazia stessa e le persone che ogni giorno, con dedizione e spirito civico, si impegnano per il bene comune. Siamo certi che le autorità competenti faranno piena luce su quanto accaduto e individueranno i responsabili. Il PD di Genova è al fianco del circolo di Chiavari: questi atti non ci fermeranno, anzi ci renderanno ancora più determinati a continuare il nostro lavoro con la testa alta e le porte aperte a tutti i cittadini. Non saranno questi gesti a intimidire chi ogni giorno difende i valori della democrazia”.

Solidarietà al Pd di Chiavari dalla Cgil Tigullio Golfo Paradiso: “L’atto vandalico che ha colpito la sede del PD di Chiavari è grave e preoccupa fortemente – si legge in una nota – Solo pochi mesi fa era accaduto un episodio analogo per il quale ad oggi non si conoscono ancora le responsabilità. La Cgil del Tigullio Golfo Paradiso auspica che celermente venga fatta chiarezza su questi esecrabili episodi individuando i responsabili e rendendone note le finalità. Le compagne e i compagni della CGIL Tigullio Golfo Paradiso inviano la propria solidarietà al PD di Chiavari e a tutta la comunità chiavarese”.