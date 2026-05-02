Atalanta – Genoa 0-0: passo avanti verso la salvezza matematica

Bergamo. Contro l’Atalanta non è stata la più elettrizzante partita stagionale ma il Genoa, con ordine, giusta aggressività ma non super propositivo, dal Gewiss Stadium porta a casa un punto che avvicina sempre di più la salvezza matematica: raggiunta quota 40 punti

Per decretarla già in questo turno, bisognerà aspettare il risultato della Cremonese contro la Lazio. Se i grigiorossi non batteranno i biancocelesti, la squadra di De Rossi sarà salva.

La cronaca

ATALANTA-GENOA 0-0

Finisce qui! Il Genoa strappa un punto da Bergamo e si avvicina alla salvezza diretta.

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ Messias si fa male, probabile stiramento. Il numero 10 vuole provare a dare una mano ai suoi in questi ultimi minuti.

84′ Fuori Zappacosta, dentro Musah nell’Atalanta. Dentro Martin e Masini, fuori Sabelli e Vitinha nel Genoa.

79′ Traversa Atalanta! Bel tiro a giro di Raspadori che si infrange sul montante. Difesa rossoblù positiva, come detto, ma un po’ stanca.

78′ Bene il pacchetto difensivo rossoblù, su tutti il roccioso Ostigard. Kristovic, intanto, ammonito per un fallo a centrocampo

75′ Bijlow para su Kristovic, poi la difesa se la cava nel parapiglia successivo.

73′ Genoa che sta tirando molto poco in porta, nonostante il buon piglio. L’Atalanta vuole alzare i giri per andare in vantaggio.

69′ Fuori Amorim e Ekhator, dentro Malinovskyi e Messias.

65′ Bene Marcandalli ad anticipare Raspadori in area.

64′ Ammonito Ederson.

61′ Occasionissima Atalanta! Bijlow respinge male il tiro di Ederson, Raspadori arriva e da pochi metri sciupa calciando addosso al portiere genoano.

56′ Fuori Scamacca, dentro Raspadori nell’Atalanta.

55′ De Rossi manda in campo Ekuban: in panchina Colombo.

49′ Atalanta partita meglio, già pericolosa in alcune situazioni. L’ultima con la conclusione defilata dell’ex Ahanor, bloccata da Bijlow.

Si riparte!

Secondo tempo

Primo tempo positivo per il Genoa, che gestisce bene in fase di non possesso e davanti prova a trovare lo spazio per fare male. Tra i migliori in campo Jeff Ekhator, mina vagante per la difesa atalantina. Bergamaschi chiamati a fare un secondo tempo diverso, aspetto che deve far tenere molto attenta la squadra di De Rossi.

45’+2′ Fine primo tempo: Atalanta e Genoa vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-o.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Brivido con Bijlow che dà una palla a Ostigard, messo alle strette dalla pressione di Scamacca. Se la cava la difesa rossoblù.

42′ Occasione Genoa! Marcandalli mette un bel pallone in mezzo per Ekhator che in area calcia di prima intenzione: mura la conclusione Scalvini. Un buon Genoa in questo primo tempo.

38′ Bijlow riesce a parare in due tempi il tentativo fulmineo di De Ketelaere.

35′ Occasione Atalanta! Ederson, tutto solo, non riesce ad approfittare del pallone arrivatogli da una deviazione favorevole: il suo primo controllo è sbagliato e l’occasione sfuma.

29′ Batte Amorim, colpo di testa di Ostigard che finisce alto sopra la traversa.

28′ Occasione Genoa! Pallone dalle retrovie che arriva a Colombo che imbuca per Vitinha: l’attaccante calcia in porta, c’è deviazione e calcio d’angolo.

23′ Cross di Zappacosta respinto di pugno da Bijlow.

21′ Rischio di Amorim che stende Ahanor e rischia il secondo giallo. Il centrocampista rossoblù è graziato da Pezzuto.

19′ Intervento duro di Amorim su Ederson a centrocampo: l’arbitro estrae il primo giallo della partita.

16′ Giocata straordinaria di Ekhator che salta due avversari e si invola verso la porta. I difensori riescono a fermarlo in corner, ma che sprint dell’attaccante genoano.

14′ Cross di Zalewski bloccato da Bijlow.

10′ Occasione Atalanta! Cross su punizione di Zalewski, Ahanor prova il gol in acrobazia: la sua rovesciata è un bel tentativo, ma non riesce ad impattare il pallone.

8′ Conclusione da fuori di Kristovic: para in due tempi Bijlow.

5′ Frendrup lancia Ekhator sulla corsia di sinistra, l’attaccante rossoblù ingaggia un duello con Scalvini: a vincerlo è il difesore atalantino, pallone riconquistato.

1′ Subito davanti il Genoa: imbucata per Vitinha che supera il suo marcatore e calcia in porta, dove Carnesecchi è bravo a bloccare in presa la sfera.

Dopo il minuto di silenzio per Alex Zanardi, si parte! Incominciata Atalanta-Genoa.

Primo tempo

Le formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Kolasinac. Allenatore: Palladino.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Vitinha; Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Otoa, Norton-Cuffy, Martin, Doucouré, Ouedraogo, Grossi, Onana, Malinovskyi, Masini, Cornet, Messia, Ekuban. Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Colarossi (Roma 2) e Yoshikawa (Roma 1).

Quarto uomo: Turrini di Firenze.

VAR: Giua di Olbia.

AVAR: Prontera di Bologna.

Bergamo. Al Genoa manca poco per la salvezza matematica, anche se formalmente l’ambiente è più tranquillo dopo le due pesanti vittorie di fila di qualche settimana fa contro Sassuolo e Pisa. Tuttavia l’aritmetica è un fattore fondamentale che i rossoblù sono chiamati a raggiungere il prima possibile. Di fronte in questo turno c’è l’Atalanta di Palladino, che ha battuto i rossoblù sia in campionato sia in coppa (la partita peggiore della gestione De Rossi). Oggi un’occasione per provare a prendersi una rivincita e chiudere definitivamente il discorso salvezza. Serve una vittoria per farlo già stasera, altrimenti si dovrà aspettare lunedì per l’esito di Cremonese-Lazio.