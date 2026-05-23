Star del reggaeton accusato per abuso su minore, annullata l’assoluzione in appello

Genova. La Cassazione ha annullato con rinvio – ci sarà quindi un nuovo processo – l’assoluzione di un cantante sudamericano di 33 anni, accusato di violenza sessuale su minore.

L’uomo, star del dembow, una particolare forma di raggaeton, in primo grado era stato condannato a sei anni.

Il processo in appello sarà quindi da rifare in una sezione del tribunale di Genova diversa da quella che a gennaio aveva assolto l’artista, difeso dall’avvocato Giovanni Battista Dellepiane.

La vicenda risale all’estate 2023, quando il cantante aveva conosciuto sui social una ragazza di allora 16 anni, assistita dall’avvocato Luca Rinaldi. I due si erano scritti per un mese, lui le aveva fatto delle proposte ma lei aveva declinato.

A luglio si erano poi incontrati al Porto Antico, in occasione di un concerto: entrambi erano arrivati ciascuno con i propri amici, per poi allontanarsi insieme. Lui l’aveva convinta a seguirlo in un posto isolato, una specie di magazzino aperto, e in quel luogo, secondo la giovanissima, lui l’avrebbe violentata.

Dopo il presunto abuso la ragazza era tornata sconvolta dalle amiche e aveva raccontato quanto successo alle coetanee, al suo fidanzato, che quella sera non era con lei, e ai colleghi di lavoro. Erano stati questi ultimi a chiamare il padre della ragazzina, che l’aveva portata all’ospedale Galliera dove era stato attivato il protocollo rosa.

Il trentenne ha sempre negato tutto, sostenendo che si fosse trattato di un rapporto consensuale. Adesso ci sarà un nuovo processo da fare.