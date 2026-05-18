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Incontro

Assi di forza e scuole in Valbisagno, comitati pronti alla mobilitazione: “Blocchi stradali pacifici e wine and protest”

Sul piatto la concertazione per l'arrivo degli Assi di Forza. Smentite le notizie di chiusura di alcune scuole del territorio

Generico maggio 2026

Genova. Si è svolta giovedì sera, nei locali del municipio, l’annunciata assemblea pubblica organizzata dal comitato “Insieme per la Valbisagno”. I rappresentanti del comitato hanno relazionato il pubblico sugli ultimi sviluppi sul progetto degli “Assi di Forza” definendo “spiacevoli” i recenti incontri avuti con gli assessori comunali Robotti (Mobilità) e Ferrante (Lavori Pubblici). La posizione dei residenti resta di netta chiusura nei confronti di un’opera ritenuta fortemente impattante. Sotto accusa, in particolare, la presunta mancanza di un dibattito pubblico, che il comitato ricorda essere obbligatorio per progetti di questa portata.

In assenza di un dialogo costruttivo e “di una reale volontà di ascolto da parte di Tursi”, i cittadini del comitato si dicono pronti a mettere in campo nuove forme di mobilitazione. Accanto a tradizionali iniziative di piazza e a blocchi stradali pacifici, è stata annunciata anche la formula dei “wine and protest”, un modo per unire la socialità del quartiere alla protesta civile.

All’incontro ha partecipato anche il presidente del Municipio IV Media Valbisagno Lorenzo Passadore. Attenzione anche per il futuro dei servizi educativi della vallata. Nelle ultime settimane si erano diffuse preoccupazioni circa la possibile chiusura di scuole e asili, con particolare riferimento all’ipotesi di trasformare l’attuale plesso di Montesignano in un centro di recupero. Sul punto è arrivata la smentita categorica da parte dell’assessore municipale Roberto D’Avolio, che ha rassicurato i presenti definendo tali voci del tutto prive di fondamento e garantendo che nessun presidio scolastico della Valbisagno rischia la chiusura.

Il comitato ha comunque ribadito che “la guardia rimarrà altissima su tutti i temi caldi del territorio, confermando il proprio ruolo di sentinella attiva e costante a tutela della vallata”.

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