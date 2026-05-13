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Incontro

Assi di forza, sicurezza e scuole: nuova assemblea pubblica del comitato “Insieme per la Valbisagno”

Appuntamento giovedì 14 maggio ore 21 presso la sala consiliare del Municipio Media Valbisagno

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Genova. Mobilità, viabilità, sicurezza e scuole. Questo sono alcuni dei temi all’ordine del giorno della nuova assemblea pubblica organizzata dal comitato “Insieme per la Valbisagno” che riunisce rappresentanti di cittadini e commercianti della Media Valbisagno.

L’incontro si terrà giovedì 14 maggio alle ore 21 presso la Sala Consiglio del Municipio Media Val Bisagno. Si partirà dalla situazione legata al progetto dei 4 assi di forza del trasporto pubblico, che prevede – oggi sulla carta – interventi di modifica alla viabilità dei quartieri attraversati, tra cui cambi di senso di marcia e della sosta e l’introduzione della zona a traffico limitato a San Gottardo.

Ma non solo. Gli organizzatori comunicano che si parlerà di sicurezza e pulizia della vallata, con in primo piano il problema delle discariche abusive che da sempre vessa il territorio, e si discuterà sul futuro delle scuole presenti nei quartieri.

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