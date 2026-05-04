Viabilità e sicurezza, le istanze dei lavoratori del porto davanti a palazzo San Giorgio

Genova. Lo scorso 28 aprile si è tenuto l’attivo dei delegati del porto di Genova di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti sui temi della presenza di tanti cantieri in ambito portuale che aggravano il problema della viabilità e della congestione del traffico già presente anche a causa della sosta indiscriminata di mezzi pesanti e rimorchi che si riversano nel porto vista l’assenza di “aree buffer” esterne dedicate agli autotrasportatori.

Si è parlato – spiegano i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – anche della carenza di posteggi per i lavoratori del porto e la mancanza di percorsi pedonali sicuri, a fronte di un traffico intenso e continuo di mezzi pesanti, con gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori.

La congestione del traffico ostacola anche l’accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza, motivo per cui da tempo si richiede un presidio medico interno al porto così come la presenza di defibrillatori.

E infine la richiesta di una maggiore agibilità per gli Rls di sito per accedere ai terminal e un incremento delle ore a loro disposizione, al fine di garantire una presenza adeguata al ciclo portuale.

Queste ed altre problematiche saranno al centro dell’assemblea dei lavoratori del porto organizzata per martedì 5 maggio dalle 9,30 alle 13,30 di fronte a palazzo San Giorgio.