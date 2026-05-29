Sampdoria, gli azionisti approvano il bilancio: perdita di 45,4 milioni, in tre anni investiti 155 milioni

Genova. L’assemblea degli azionisti della Sampdoria spa ha approvato il bilancio di esercizio 2025 con il voto dell’azionista di maggioranza (rappresentato dall’amministratore unico Raffaele Fiorella) e di alcuni azionisti di minoranza.

L’esercizio ha chiuso con una perdita di 45,4 milioni rispetto alla perdita di circa 40,6 milioni di euro registrata nell’esercizio precedente.

La nota ufficiale segnala che il risultato prima delle imposte evidenzia, nell’esercizio 2025, una perdita di circa 46,6 milioni rispetto alla perdita di 50,8 milioni dell’esercizio precedente, “confermando quindi l’efficacia delle misure di contenimento dei costi adottate dalla società in presenza di una contrazione dei ricavi”.

Il valore della produzione, per effetto della permanenza in Serie B, si attesta a circa 29,7 milioni di euro, risentendo essenzialmente della riduzione, per oltre 12,4 milioni di euro, dei contributi che, nel 2024, includevano la quota di competenza della seconda parte della stagione 2023/24 del cosiddetto “paracadute”, spettante alla società a seguito della retrocessione in Serie B.

Il margine operativo, sebbene in miglioramento di oltre 3,5 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, rimane comunque negativo per 41,7 milioni. Tale risultato è principalmente legato alla decisione di allestire, per le stagioni 2024/25 e 2025/26, una rosa con un monte ingaggi tra i più elevati della categoria.

Tali impegni economici/finanziari − rileva la Società − si sono resi possibili solo grazie a tutti gli investimenti effettuati nel club da parte della proprietà che a oggi ha portato a 155 milioni di euro l’investimento complessivo a cavallo delle stagioni 2023/24, 2024/25 e 2025/26.