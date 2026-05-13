Asili nido, ecco il nuovo bando regionale per il contributo che alleggerisce la retta

Liguria. Fino a 5.500 euro a famiglia, in un anno, per coprire la retta dell’asilo nido: con il nuovo bando ‘Nidi gratis‘ i nuclei liguri con Isee inferiore a 40 mila euro potranno ricevere un contributo mensile compreso tra 200 e 500 euro grazie alla terza edizione della misura, approvata su proposta degli assessori regionali alle Politiche sociosanitarie e sociali Massimo Nicolò, alle Pari opportunità e valorizzazione dell’infanzia Simona Ferro e alla Programmazione Fse Marco Scajola, che mette a disposizione una dotazione complessiva di 8 milioni di euro, a valere sul Fondo Sociale Europeo 2021-2027.

Gli obiettivi sono supportare le famiglie a reddito medio-basso abbattendo i costi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, favorire la partecipazione al mercato del lavoro, in particolare delle donne e ampliare l’accesso dei bambini ai servizi educativi.

“Regione Liguria ha stanziato una somma importante per questa misura attesa e apprezzata da molte famiglie, che giunge oggi alla sua terza edizione – dichiarano congiuntamente gli assessori Ferro, Nicolò e Scajola – si tratta di un intervento dal grande valore sociale che nel 2025 ha accolto quasi 4.000 domande, a fronte di uno stanziamento pari a 8 milioni di euro. Abbiamo mantenuto la promessa e nei prossimi giorni sarà possibile presentare le nuove domande, favorendo così la conciliazione tra vita familiare e lavorativa di mamme e papà”.

I contributi previsti

L’importo dei voucher varia in base all’Isee del nucleo familiare, oppure all’Isee del minorenne nel caso di genitori separati o non conviventi, secondo le seguenti fasce:

500 euro al mese per nuclei con Isee fino a 10.000 euro;

350 euro al mese per nuclei con Isee compreso tra 10.000,01 e 30.000,00 euro;

200 euro al mese per nuclei con Isee compreso tra 30.000,01 e 40.000,00 euro.

Servizi ammessi

Il contributo potrà essere utilizzato per la frequenza di:

nidi d’infanzia;

servizi integrativi al nido d’infanzia (quali i centri bambine e bambini)

servizi educativi domiciliari;

sezioni primavera.

Saranno ammessi sia servizi pubblici sia privati autorizzati, accreditati o parificati, purché con sede in Liguria.

Modalità e scadenze

Il bando sarà pubblicato entro il 15 maggio 2026 sul portale Filse. Le domande potranno essere presentate a partire dal 21 maggio 2026 fino alle ore 17.30 del 22 giugno 2026.

In caso di disponibilità di ulteriori risorse dopo la prima scadenza, potrà essere aperta una seconda finestra per la presentazione delle domande, dal 23 giugno al 23 luglio 2026.

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito.