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Esperimento

Asili musicali, Pirondini (M5s): “Da Genova un modello che può diventare legge in Italia”

Stamani al Teatro Carlo Felice di Genova un concerto con protagonisti i bambini e le bambine dei cinque asili musicali genovesi

luca pirondini

Genova. “Quello degli asili musicali è uno dei progetti più belli e concreti nati a Genova proprio grazie al Movimento 5 Stelle. Partiti con due scuole dell’infanzia, oggi gli asili musicali sono diventati cinque, dimostrando che investire sulla musica e sulla cultura fin dalla prima infanzia significa investire sul futuro della nostra società. Continueremo a lavorare perché questo modello possa crescere ancora a Genova e diventare un’esperienza strutturale a livello nazionale”.

Lo dichiara il senatore Luca Pirondini a margine dell’evento andato in scena oggi al Teatro Carlo Felice di Genova con protagonisti i bambini e le bambine dei cinque asili musicali genovesi, ricordando il percorso avviato dal M5S a Genova e oggi al centro di una proposta legislativa nazionale.

“Su questo tema, nel 2023, come M5s abbiamo presentato anche un disegno di legge, che è ora in una fase avanzata. Se il Governo trovasse un po’ di buona volontà, potremmo finalmente riuscire a trasformare questa esperienza in una legge valida per tutta Italia”.

“Ricordo che il progetto degli asili musicali non nasce per creare necessariamente musicisti professionisti, ma per utilizzare la musica come straordinario strumento sociale ed educativo. Avvicinare i bambini, già nella fascia 0-6 anni, all’arte, alla cultura e alla bellezza significa offrire loro opportunità fondamentali di crescita. Tutti gli studi scientifici, infatti, dimostrano che il contatto con la musica fin dalla prima infanzia favorisce lo sviluppo cognitivo, migliora l’apprendimento e aiuta i bambini a relazionarsi con gli altri, sviluppando sensibilità, empatia e umanità. Qualità di cui oggi abbiamo più bisogno che mai. Per

questo, continueremo a lavorare perché il modello genovese possa crescere ancora a Genova e diventare un’esperienza strutturale a livello nazionale”.

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