Asili, terminati i lavori per la Rondine. Tempi lunghi per il Girasole: prossimo anno bimbi ancora smistati

Genova. Sopralluogo, questa mattina, della sindaca di Genova, Silvia Salis, con l’assessore ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica e Coordinamento, gestione e attuazione del Pnrr, Massimo Ferrante, l’assessora ai Servizi educativi, Rita Bruzzone, all’asilo La Rondine, in piazza Solari, nel quartiere di San Fruttuoso, dove in questi giorni sono terminati i lavori di riqualificazione.

“Con il termine dei lavori presso l’asilo nido La Rondine restituiamo a San Fruttuoso un servizio educativo rinnovato, più sicuro e accessibile, adeguato alle esigenze di bambine, bambini, famiglie e personale educativo – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – è un presidio di quartiere e per molti bambini è un primo luogo di socialità, crescita e relazione fuori dalla famiglia. Investire sugli asili nido significa investire sui primi anni di vita, sostenere i genitori nella conciliazione tra cura, lavoro e organizzazione quotidiana, e rafforzare una rete di servizi che incide concretamente sulla qualità della vita. Questo intervento – prosegue la sindaca – consegna alla città spazi completamente riqualificati e aumenta la sicurezza con un notevole investimento sull’antisismica: sono lavori spesso poco visibili, ma determinanti. La Rondine è parte di un programma più ampio sugli edifici scolastici della nostra città. Qui vediamo cosa significa usare bene le risorse del PNRR: mettere in sicurezza, migliorare l’accessibilità, riqualificare gli spazi, aumentare i posti disponibili e restituire ai quartieri servizi educativi più forti. Per questo ringrazio gli uffici, i progettisti, le imprese, il personale educativo e le famiglie che hanno accompagnato un intervento così complesso. Continueremo a lavorare affinché le scuole di Genova siano sempre più all’altezza della funzione preziosa che svolgono ogni giorno”.

“Abbiamo portato a termine un complesso lavoro di restyling di un asilo che potrà aumentare, proprio grazie a questi lavori, la propria capienza – commenta l’assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante – quello della Rondine è uno dei primi cantieri sulle scuole comunali che andiamo a concludere e che dal prossimo anno scolastico ospiterà i bambini. La messa in sicurezza, l’accessibilità e la riqualificazione degli edifici scolastici è un fronte su cui ci stiamo adoperando molto: oltre a lavorare per portare a conclusione i lavori Pnrr, un articolato molto complesso di cantieri, è in fase di ultimazione una programmazione di interventi, di cui prevediamo la progettazione entro l’anno in corso, per l’adeguamento antincendio in dieci scuole dell’infanzia comunali. Ammodernare e rendere sempre più sicuro il patrimonio di edilizia scolastica, che sappiamo sia molto vetusto, è fondamentale anche per prevenire situazioni in cui si sia costretti, per eccezionali eventi meteo, a chiudere le scuole, con disagi conseguenti per famiglie, bambini e personale”.

“Dal prossimo anno scolastico 2026-27, il nuovo asilo La Rondine ospiterà le bambine e i bambini anche del nido d’infanzia Arcobaleno di viale Bracelli, a Marassi, interessato da alcuni danni alla copertura durante un allerta meteo di fine marzo – spiega l’assessora Bruzzone – il nuovo asilo, che avrà una maggiore capienza rispetto all’edificio prima del restyling, potrà quindi ospitare fino a 100 bambini del quartiere, da 3 a 36 mesi, una volta a pieno regime“. Realizzati nell’ambito del Piano nazionale di ripartenza e resilienza, i lavori hanno riguardato, oltre all’adeguamento antisismico che ha interessato due edifici su tre, migliorie sulla distribuzione interna degli ambienti, gli impianti elettrici ed idraulici, l’efficientamento energetico (sostituzione serramenti e coibentazione coperture), l’accessibilità con ascensore e rampe. Gli interventi hanno consentito di aumentare la capienza, passando da 91 posti del precedente asilo a 100. I lavori, dal costo complessivo di 2.850.000 euro (di cui 1,7 milioni di Pnrr), sono stati recentemente rimodulati per consentire il parziale rifacimento delle facciate, con fondi dell’Ente. L’asilo comunale La Rondine è ospitato su due dei tre edifici del più ampio complesso scolastico di piazza Solari.

Tempi lunghi per il Girasole

Tempi lunghi invece per l’asilo Girasole, la struttura chiusa a seguito del distacco di parte dell’intonaco del soffitto di un locale interno, dopo il quale era seguita una perizia che aveva evidenziato criticità importanti.

Secondo quanto riferito dallo stesso assessore Ferrante le analisi statiche andranno avanti nei prossimi mesi ma la situazione è complessa e si prospettano tempi lunghi. Per questo motivo anche per il prossimo anno i bambini saranno ricollocati in strutture diverse: per quanto riguarda il nido (0-3) saranno a disposizione spazi in piazza Manzoni, mentre per la scuola d’infanzia (servizio 3-6) ci sarà spazio in piazza Galileo Ferraris, dove già in questi mesi erano stati ricollocati.