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Levante

Rapallo e Lavagna, un ragazzo e una ragazza arrestati per spaccio dai carabinieri

Sono due giovani già noti alle forze dell'ordine. Sono stati sorpresi in flagrante duranti alcuni controlli

carabinieri

Rapallo. Due arresti per spaccio nel levante genovese, tra Rapallo e Lavagna. I carabinieri di Rapallo hanno arrestato in flagrante un 25enne, durante un controllo. Ad aver fatto insospettire i militari il fatto che il giovane, italiano, si fosse agitato molto alla loro vista.

Dopo l’identificazione del ragazzo, che già risultava avere a suo carico precedenti specifici, c’è stata una perquisizione: il 25enne aveva nascosti nelle mutande 0,2 grammi di cocaina. A casa, poi, 120 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e contanti.

Il pusher è stato portato nelle camere di sicurezza della compagnia di Santa Margherita Ligure in attesa del rito direttissimo.

Sempre i carabinieri, ma di Lavagna, hanno arrestato anche una 20enne. La ragazza, di origine russa, nota per altri reati simili, è stata sorpresa mentre cedeva dosi di hashish a un 53enne segnalato alla
locale prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nello zaino la giovane aveva altri 17 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 200 euro in contanti. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriore stupefacente, 100 grammi di hashish. La 20enne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

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