Rapallo e Lavagna, un ragazzo e una ragazza arrestati per spaccio dai carabinieri

Rapallo. Due arresti per spaccio nel levante genovese, tra Rapallo e Lavagna. I carabinieri di Rapallo hanno arrestato in flagrante un 25enne, durante un controllo. Ad aver fatto insospettire i militari il fatto che il giovane, italiano, si fosse agitato molto alla loro vista.

Dopo l’identificazione del ragazzo, che già risultava avere a suo carico precedenti specifici, c’è stata una perquisizione: il 25enne aveva nascosti nelle mutande 0,2 grammi di cocaina. A casa, poi, 120 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e contanti.

Il pusher è stato portato nelle camere di sicurezza della compagnia di Santa Margherita Ligure in attesa del rito direttissimo.

Sempre i carabinieri, ma di Lavagna, hanno arrestato anche una 20enne. La ragazza, di origine russa, nota per altri reati simili, è stata sorpresa mentre cedeva dosi di hashish a un 53enne segnalato alla

locale prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nello zaino la giovane aveva altri 17 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 200 euro in contanti. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriore stupefacente, 100 grammi di hashish. La 20enne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.