In manette ladro acrobata: ha svaligiato 20 appartamenti nel Levante, 80mila euro di bottino

Genova. Con l’aiuto di due complici, un autista e un palo, ha svaligiato una ventina di abitazioni nel levante genovese e ligure con un bottino stimato di 80mila euro. Adesso l’uomo, 41enne di origini albanesi in grado di arrampicarsi con agilità ai piani superiori dei palazzi, è finito in manette su ordinanza di custodia cautelare del gip di Genova.

I colpi hanno interessato appartamenti e villette isolate nei comuni di Sestri Levante, Casarza Ligure, Recco, La Spezia e Bedonia. L’uomo agiva rapidamente impossessandosi di contanti, gioielli e orologi di valore e uscendo dalle abitazioni svaligiate nel giro di pochi minuti.

Gli indagati, che avevano stabilito la loro base operativa in un bed and breakfast della Val Graveglia, durante il giorno individuavano le abitazioni da colpire ritenute più vulnerabili e nel tardo pomeriggio o la sera entravano in azione. I carabinieri di Sestri Levante avevano già arrestato il trio di ladri nel dicembre del 2024 dopo un colpo nell’abitazione di una 92enne.

Due di loro erano stati espulsi, per il 41enne ora è arrivata la misura cautelare.