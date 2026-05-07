Arpal: “Oggi e domani ancora possibili temporali”. Nuovo peggioramento previsto domenica

Genova. Arpal avvisa che le condizioni atmosferiche per le prossime 36 ore vedono ancora residua instabilità sulla Liguria, soprattutto oggi, a causa di un flusso umido meridionale nei bassi strati che mantiene un cielo molto nuvoloso o coperto sul Centro-Ponente, con piovaschi o isolati rovesci, specie a ridosso dei rilievi.
Ad esempio questa mattina si è sviluppato un temporale forte a partire dall’estremo ponente del capoluogo, che ha riversato 45,4 mm in un’ora a Monte Pennello (Genova).
Nel pomeriggio – spiegano gli esperti – dovremmo assistere a un diradamento delle nubi basse, sostituite dal transito di estese velature più consistenti in serata.
Mare molto mosso per onda da sudovest sul Levante, in calo a mosso dal pomeriggio
Ci saranno invece condizioni più asciutte nel corso di venerdì e sabato, quando il cielo si presenterà soleggiato o velato con locali addensamenti più consistenti sui rilievi, in corrispondenza dei quali potranno ancora verificarsi rovesci o temporali.
Nel corso della serata di sabato, deciso inspessimento della copertura nuvolosa, preludio di un nuovo peggioramento che riguarderà la regione nel corso di domenica e l’inizio della prossima settimana.
Nel week end calo del moto ondoso, con mare poco mosso o quasi calmo.