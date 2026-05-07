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Attenzione

Arpal: “Oggi e domani ancora possibili temporali”. Nuovo peggioramento previsto domenica

In mattinata temporale forte sull'estremo Ponente, altre 36 ore di instabilità sulla Liguria. Venerdì e sabato cielo soleggiato o velato con locali addensamenti

Generico maggio 2026
Foto di Andrea Ferrando (Limet)

Genova. Arpal avvisa che le condizioni atmosferiche per le prossime 36 ore vedono ancora residua instabilità sulla Liguria, soprattutto oggi, a causa di un flusso umido meridionale nei bassi strati che mantiene un cielo molto nuvoloso o coperto sul Centro-Ponente, con piovaschi o isolati rovesci, specie a ridosso dei rilievi.

Ad esempio questa mattina si è sviluppato un temporale forte a partire dall’estremo ponente del capoluogo, che ha riversato 45,4 mm in un’ora a Monte Pennello (Genova).

Nel pomeriggio – spiegano gli esperti – dovremmo assistere a un diradamento delle nubi basse, sostituite dal transito di estese velature più consistenti in serata.

Mare molto mosso per onda da sudovest sul Levante, in calo a mosso dal pomeriggio

Ci saranno invece condizioni più asciutte nel corso di venerdì e sabato, quando il cielo si presenterà soleggiato o velato con locali addensamenti più consistenti sui rilievi, in corrispondenza dei quali potranno ancora verificarsi rovesci o temporali.

Nel corso della serata di sabato, deciso inspessimento della copertura nuvolosa, preludio di un nuovo peggioramento che riguarderà la regione nel corso di domenica e l’inizio della prossima settimana.

Nel week end calo del moto ondoso, con mare poco mosso o quasi calmo.

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