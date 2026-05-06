Aromatica: Alessandro Di Tizio presenta il libro sulle erbe selvatiche sabato 9 maggio

La presenza di Alessandro Di Tizio, gastronomo, forager e ricercatore, docente presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Unisg), è destinata ad arricchire notevolmente l’edizione numero 13 di Aromatica (Diano Marina, 8-9-10 maggio), la rassegna dedicata ai profumi e sapori della Riviera Ligure.

Di Tizio, riconosciuto come uno dei principali esperti italiani nello studio e nella raccolta delle erbe selvatiche, è stato uno dei primi studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, iscrivendosi nel 2005. Ha fatto parte della seconda coorte di studenti, vivendo i primi anni di vita dell’ateneo fondato da Slow Food e collaborando in ricerche sul campo con docenti come Andrea Pieroni. La sua esperienza lo ha portato a collaborare con team di eccellenza, come quello di Mauro Colagreco al celeberrimo Mirazur di Mentone.

Grazie alla profonda conoscenza delle piante selvatiche eduli, Di Tizio offrirà ai visitatori di Aromatica un’opportunità straordinaria di connettersi con la natura e le sue risorse nascoste.

Ad Aromatica, Alessandro Di Tizio presenterà sabato 9 il suo libro, “Il mondo delle erbe selvatiche” (Slow Food Editore), un’opera che promette di guidare i lettori alla scoperta di un universo botanico ricco di sapori e proprietà, un manuale in pieno stile Slow Food che ripercorre il ruolo delle erbe spontanee all’interno della tradizione gastronomica italiana, fondata proprio sulla raccolta ancora prima che sulla coltivazione.

Inoltre, domenica mattina è in programma l’evento speciale, una “Passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee a Diano Marina”. Questa iniziativa, pensata per un pubblico di ogni età e senza particolari difficoltà, offrirà un’esperienza immersiva nel cuore del centro cittadino di Diano Marina. I partecipanti si ritroveranno alle ore 11:00 davanti a Palazzo Comunale per intraprendere un percorso guidato, che li condurrà nel riconoscimento e nella conoscenza delle erbe spontanee che crescono intorno a noi. Sarà un’occasione preziosa per imparare a identificare queste piante, comprenderne gli usi e apprezzarne il valore culinario e non solo. L’esperienza avrà una durata di circa un paio di ore. Per godere appieno della passeggiata, si consiglia di indossare abbigliamento comodo, un cappellino per proteggersi dal sole e di portare con sé una bottiglia d’acqua. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni, scrivere ad aromaticadianese@gmail.com.