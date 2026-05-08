Pienone per il via di “Aromatica”: oltre 100 produttori, 20 cooking show e 31 ristoranti con piatti a tema

Iniziata con il pienone sin dal mattino di oggi la tredicesima edizione di Aromatica, la manifestazione che trasforma Diano Marina nel cuore pulsante dell’enogastronomia della riviera ligure. Alla presenza delle autorità e degli organizzatori, si è aperto un weekend che promette di superare ogni record, celebrando il connubio tra erbe aromatiche, eccellenze locali e innovazione culinaria.

Alla cerimonia di inaugurazione, condotta da Paolo Alciati, Renata Cantamessa e Giorgio Mastrota, erano presenti il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, l’Assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana, l’Assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, l’Assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, l’Assessore al Turismo del Comune di Diano Marina Luca Spandre e numerose altre autorità civili, militari e religiose.

“Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento – ha dichiarato il sindaco – a partire da Regione Liguria e Camera di Commercio. È stato svolto un grande lavoro di squadra”.

Anche Enrico Lupi ha ribadito l’importanza della valorizzazione del tessuto commerciale del territorio ligure: “Ormai Aromatica è una manifestazione consolidata anche nella vicina Francia, con un grande coinvolgimento delle nostre imprese e circa 120 produttori presenti quest’anno all’expo”.

Si è poi espresso Alessandro Piana: “Si tratta di una manifestazione importantissima caratterizzata dal connubio tra tradizione e sperimentazione enogastronomica e culinaria. Inoltre a livello nazionale una pianta aromatica su tre proviene dalla Liguria, per cui siamo molto contenti di questo primato e come Regione abbiamo messo in atto tutte le condizioni per sostenere le imprese anche e soprattutto dal punto di vista economico.”

Luca Lombardi ha invece evidenziato che “Si tratta di un evento diffuso che unisce il turismo della costa a quello dell’entroterra, valorizzando enormemente il tessuto turistico, commerciale ed enogastronomico della Riviera ligure”.

Questa, infine, la dichiarazione di Marco Scajola: “Aromatica è una manifestazione che racconta al meglio l’identità del nostro territorio. Le eccellenze agroalimentari, i prodotti tipici e le tradizioni locali diventano un importante volano per l’economia e per la promozione della Riviera Ligure anche oltre i confini regionali. Eventi come questo dimostrano la capacità del territorio di fare sistema, attrarre flussi turistici e generare ricadute positive concrete per le imprese, gli operatori del settore e le comunità locali. Iniziative di questo tipo consentono anche di evidenziare l’importanza degli investimenti nella rigenerazione urbana e nella valorizzazione del demanio marittimo.”

Aromatica 2026 coinvolge l’intero Golfo Dianese: oltre 100 produttori selezionati animano le vie del centro e 31 ristoranti del territorio partecipano attivamente con menù e piatti a tema, alla presenza di più di 55 ospiti d’eccezione tra chef, presentatori televisivi, giornalisti, blogger e imprenditori. Il programma prevede ben 20 cooking show in tre giorni sul palco principale. Tra i protagonisti più attesi spiccano i nomi di chef stellati come Antonio Buono, Jacopo Chieppa, Andrea Sarri e Claudio Aliperti, affiancati da maestri del calibro di Ivano Ricchebono e il forager Alessandro Di Tizio. Non mancano le contaminazioni pop e internazionali: dalla finalista di MasterChef 10 Irene Volpe all’ex calciatore della Nazionale brasiliana Hernanes, oggi produttore vinicolo, accompagnato dallo chef Antonio Di Leo. Per chi cerca l’esclusività, le Cene a 4 mani promettono incontri irripetibili tra chef e ospiti. L’evento si conferma dunque una mappatura completa dell’evoluzione del gusto, sospesa tra le radici della tradizione ligure e l’avanguardia della cucina contemporanea.

(QUI IL PROGRAMMA COMPLETO E AGGIORNATO)