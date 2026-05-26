  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dramma

Tragedia ad Arenzano, pensionato muore sulla spiaggia per un malore

L’uomo, in spiaggia con la moglie, è entrato in acqua ma si è subito sentito male

spiaggia arenzano

Arenzano. Tragedia martedì mattina sulla spiaggia di Arenzano. Un uomo di 85 anni è morto dopo avere avuto un malore durante il bagno.

È successo intorno alle 9,30. L’uomo, in spiaggia con la moglie, è entrato in acqua ma si è subito sentito male. Subito soccorso da alcuni bagnanti, è stato poi affidato alle cure dei sanitari della Genova Soccorso. Tutti i tentativi di rianimarlo, però, sono stati vani.

Presenti sulla spiaggia anche la capitaneria di porto e i carabinieri. Non è chiaro se il malore sia dovuto al gran caldo di questi giorni: sino a mercoledì sulla Liguria è in vigore il bollino giallo per ondata di calore a causa delle temperature molto elevate e del tasso di umidità.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.