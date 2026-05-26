Tragedia ad Arenzano, pensionato muore sulla spiaggia per un malore

Arenzano. Tragedia martedì mattina sulla spiaggia di Arenzano. Un uomo di 85 anni è morto dopo avere avuto un malore durante il bagno.

È successo intorno alle 9,30. L’uomo, in spiaggia con la moglie, è entrato in acqua ma si è subito sentito male. Subito soccorso da alcuni bagnanti, è stato poi affidato alle cure dei sanitari della Genova Soccorso. Tutti i tentativi di rianimarlo, però, sono stati vani.

Presenti sulla spiaggia anche la capitaneria di porto e i carabinieri. Non è chiaro se il malore sia dovuto al gran caldo di questi giorni: sino a mercoledì sulla Liguria è in vigore il bollino giallo per ondata di calore a causa delle temperature molto elevate e del tasso di umidità.