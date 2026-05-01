Arenzano, bambini si perdono sulla spiaggia: ritrovati dalla guardia di finanza

Arenzano. Attimi di paura venerdì mattina sulla spiaggia di Arenzano per due genitori che nella calca hanno perso di vista i figli di 3 e 6 anni.
Dopo l’allarme della coppia è intervenuto un equipaggio di un’unità della stazione navale della Guardia di finanza di Genova, che ha perlustrato il litorale trovando subito il più piccolo sulla spiaggia.
Il secondo bambino invece era tornato da solo a casa prima che fosse allargato il perimetro delle ricerche allertando le altre istituzioni. Riuniti così i piccoli ai genitori, i militari hanno ripreso la loro attività di polizia del mare a tutela della sicurezza.