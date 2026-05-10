A Quarto alta una nuova area cani per il Levante

Genova. Nasce una nuova area cani nel Levante genovese. Venerdì 15 maggio alle 11.30 sarà inaugurata “Scodinzolandia”, realizzata in via delle Campanule, accanto allo svincolo autostradale di corso Europa. All’apertura ufficiale prenderanno parte le autorità del Municipio Levante.

Il nuovo spazio verde nasce con l’obiettivo di offrire un’area attrezzata e accessibile dedicata ai cani e ai loro proprietari, diventando un punto di riferimento per il quartiere e per tutta la zona del Levante cittadino. L’area sarà gestita dall’associazione Galgo Lovers Italia APS attraverso un patto di collaborazione con il Municipio. L’associazione si occuperà della cura, della manutenzione e della gestione quotidiana dello spazio.

“Scodinzolandia” dispone di due ampie zone dedicate ai cani, dotate di alberature per garantire zone d’ombra e di fontanelle d’acqua per gli animali. Tra gli sviluppi previsti anche la realizzazione della prima area genovese pensata specificamente per cani disabili o accompagnati da persone con ridotta mobilità.

Galgo Lovers Italia APS è impegnata nel recupero di cani abbandonati e nel loro reinserimento in nuove famiglie, ma porta avanti anche attività di informazione, educazione cinofila e promozione del benessere animale, con particolare attenzione alla convivenza tra animali e contesto urbano.