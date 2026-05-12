Appello di Assoutenti a sostegno della ricerca scientifica sulla fibromialgia: “Malattia cronica fraintesa e sottovalutata”

Genova. I Comitati Assoutenti Fibromialgia, in collaborazione con Assoutenti Nazionale, lanciano un appello urgente per sostenere la ricerca scientifica sulla fibromialgia, una malattia cronica spesso fraintesa e sottovalutata.

L’organizzazione sottolinea l’importanza cruciale di finanziare studi avanzati per migliorare la comprensione, la diagnosi e il trattamento di questa patologia debilitante. A tal fine si annuncia di aver istituito una raccolta fondi destinata a finanziare un progetto di ricerca sulla fibromialgia, scelto dal comitato scientifico tra tutti i progetti pervenuti. La fibromialgia colpisce milioni di persone in tutto il mondo, causando dolore diffuso, affaticamento e una vasta gamma di sintomi che compromettono gravemente la qualità della vita dei pazienti.

“Nonostante la sua prevalenza, la fibromialgia è ancora spesso trascurata, e i pazienti affrontano sfide significative nel ricevere diagnosi e trattamenti adeguati – si legge nella nota – Anche il recente inserimento nei LEA riguarda solo il 16% dei casi di FM, ovvero i casi gravissimi, sottovalutando l’importanza fondamentale della prevenzione, per una sindrome multifattoriale che necessita di approcci terapeutici multimodali che possano mandare in remissione i sintomi. I Comitati chiedono alle Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche e ai Cittadini di aderire all’appello pubblicando un breve video o una foto sui social tra il 12 e il 31 maggio 2026, in occasione della Giornata Mondiale della fibromialgia e della Giornata Nazionale del Sollievo, per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia “invisibile”, ma debilitante, dichiarando semplicemente: “Aderisco all’appello del Comitato Assoutenti Fibromialgia a sostegno della ricerca scientifica sulla fibromialgia: “il futuro della ricerca è adesso! Sosteniamola!”.

Giornata Nazionale del Riconoscimento della Fibromialgia come malattia tabellare ai fini dell’invalidità civile

In concomitanza con l’appello alla ricerca, i Comitati Assoutenti Fibromialgia e Assoutenti Nazionale annunciano con orgoglio l’istituzione della “Giornata Nazionale del Riconoscimento della Fibromialgia come Malattia Tabellare ai Fini dell’Invalidità Civile”, su proposta del Presidente nazionale di Assoutenti, Avvocato Gabriele Melluso. Questa giornata, che sarà osservata ogni anno il 12 maggio, in occasione della “Giornata Mondiale della fibromialgia”, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere il riconoscimento ufficiale della fibromialgia come malattia tabellare per l’invalidità civile, ma non solo: Informare il pubblico e le istituzioni sulla gravità della fibromialgia e l’impatto sulla vita quotidiana dei pazienti, garantendo loro il diritto a ricevere supporto, tutela e risorse adeguate. Sostegno alla ricerca come priorità: Incoraggiare investimenti nella ricerca scientifica per sviluppare nuove terapie e migliorare le diagnosi, per una malattia la cui eziologia resta ancora sconosciuta, sebbene taluni studi ipotizzino la natura autoimmune.

Assoutenti invita tutti i cittadini, le istituzioni e le organizzazioni ad unirsi in questa causa nobile per garantire che le persone afflitte da fibromialgia ricevano il riconoscimento e il supporto che meritano.