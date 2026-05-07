Indagato per omissione di soccorso, ma aveva solo parcheggiato l’auto lontano: assolto 84enne

Genova. E’ finito sotto processo per omissione di soccorso, ma semplicemente aveva dovuto parcheggiare l’auto abbastanza lontano dal luogo dell’incidente e con un ginocchio malandato a tornare sul posto ci ha messo un po’ quando il ferito era stata già portato via e i vigili se ne erano andati.

Per questo un anziano 84enne, difeso dall’avvocato Carlo Contu, è stato assolto dalla giudice Giorgia Felisatti perché il fatto non sussiste. La vicenda risale al luglio 2025. Intorno all’ora di pranzo l’anziano in via Polleri poco sopra piazza della Nunziata aveva tamponato uno scooterista che era finito a terra. Era sceso dall’auto e aveva aiutato l’uomo a spostare lo scooter, poi visto che la sua auto, in mezzo a una via stretta e trafficata stava bloccando completamente il traffico, era risalito per parcheggiarla. Ma in quella zona, trovare un posto per l’auto non è semplice così l’anziano era arrivato fin quasi all’albergo dei poveri prima di trovare un parcheggio a pagamento. Aveva pagato il ticket, poi era ridisceso a piedi, con il passo lento di una persona di una certa età che una qualche giorno dopo fra l’altro doveva operarsi un ginocchio malandato. E quando era tornato sul luogo dell’incidente non aveva trovato più nessuno.

Era finito indagato per omissione di soccorso con la sanzione accessoria del ritiro della patente per un anno. Grazie il suo avvocato davanti al giudice di pace l’anziano era riuscito subito a riavere la patente, che gli è tuttora indispensabile visto che vive sulle alture dove i bus scarseggiano e la moglie non guida.

Ma era comunque finito a processo. Oggi è arrivata l’assoluzione. Il suo difensore nell’arringa ha ribadito che l’uomo non aveva alcuna ragione per fuggire visto che l’auto era perfettamente in regola e, se avesse voluto farlo, non si sarebbe neppure fermato lasciano l’auto in mezzo alla strada con la targa bene visibile a decine di testimoni.