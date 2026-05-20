Anziana rapinata nel portone a Castelletto: arrestato un 55enne

Genova. E’ stato arrestato su custodia cautelare del gip il presunto autore della violenta rapina ai danni di un’anziana avvenuta domenica 26 aprile in corso Firenze nel quartiere genovese di Castelletto.

Si tratta di un 55enne italiano. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile l’uomo aveva intercettato la donna a bordo di un bus e l’aveva seguita fino al portone. Mentre la stessa rincasava l’aveva colpita alle spalle spingendola a terra per rubarle la borsa e fuggire.

La donna, soccorsa e portata in codice giallo al San Martino, aveva riportato un trauma cranico con una prognosi di 15 giorni. Il 55enne è stato individuato in centro storico. Poco dopo la rapina aveva usato il bancomat dell’anziana. E’ stato portato nel carcere di Marassi.