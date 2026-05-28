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Antonio Gozzi nominato cavaliere del lavoro, il decreto del presidente Mattarella

Unico rappresentante della Liguria: è presidente di Federacciai e del gruppo Duferco, fondato dallo zio nel 1979

antonio gozzi

Genova. C’è anche Antonio Gozzi tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta dell’unico rappresentante della Liguria

Il decreto è stato firmato ieri, 27 maggio, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

Antonio Gozzi, nato nel 1954, è presidente di Federacciai, ma anche presidente e amministratore delegato di Duferco Italia Holding, gruppo fondato dallo zio nel 1979 per la commercializzazione di acciaio e da lui sviluppato in una multinazionale oggi attiva nei settori siderurgico, energetico, shipping ed engineering. È presente in 29 paesi con 100 sedi operative e siti industriali.
Nel settore siderurgico conta 6 stabilimenti tra Italia, Francia e Danimarca, con una capacità produttiva di circa 1 milione di tonnellate di acciaio all’anno. Nel settore energetico è tra i principali operatori italiani, con 630 mila punti di fornitura. Nel trasporto marittimo gestisce una flotta di oltre 300 navi e movimenta 28 milioni di tonnellate di materie prime. Occupa 4.030 dipendenti.
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