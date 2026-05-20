L’anticiclone africano porta l’estate anche in Liguria: dal weekend temperature oltre 30 gradi

Genova. Chiamarlo “anticipo d’estate” è del tutto legittimo: a partire dal weekend anche la Liguria sarà interessata da una rimonta anticiclonica di matrice subtropicale che farà sentire i suoi effetti in buona parte dell’Europa centro-occidentale, con clima asciutto e temperature che in alcuni casi sfonderanno la soglia dei 30 gradi.

“Noi rimarremo un po’ ai margini – spiega Dario Hourngir, previsore del centro meteo Arpal – ma, vista l’estensione della struttura alto-pressoria, saremo interessati prevalentemente da bel tempo, perché l’anticiclone andrà a inibire l’attività convettiva pomeridiana sui rilievi. Il cielo non si presenterà sempre sereno: probabilmente avremo nubi medio alte in transito e velature consistenti, ma a parte questo persisteranno condizioni asciutte. E poi avremo temperature in aumento, addirittura fino a 7-8 gradi in più tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima”.

Questo significa che il termometro potrà toccare valori superiori ai 30 gradi: “Accadrà localmente tra domenica e l’inizio della settimana soprattutto nelle zone interne e nelle valli appenniniche più riparate”, continua Hourngir. Anche perché, mentre nei prossimi giorni le brezze di mare mitigheranno un po’ il caldo, subito dopo subentrerà un altro fattore che contribuirà a far salire la colonnina di mercurio: “Questa configurazione di solito favorisce una ventilazione settentrionale a tutte le quote che potrebbe essere favonica tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. È una combinazione di fattori a larga scala”. Condizioni di stabilità che, secondo i modelli disponibili oggi, dureranno “fino alla seconda metà della prossima settimana“.

Una configurazione “assolutamente estiva”, rimarca l’esperto di Arpal, che arriva al termine di una stagione primaverile (in senso meteorologico) caratterizzata da fenomeni contrastanti: “Sul lato termico, aprile è il mese che ha presentato le anomalie più marcate, con un contesto prettamente anticiclonico, fasi miti prolungate e temperature oltre le medie nei primi 20 giorni. E in generale, non solo in Liguria ma anche in altre zone d’Italia, è stato abbastanza secco. L’episodio più fresco, che ha portato temperature sotto le medie, si è registrato nell’ultima settimana. Per dati più dettagliati attendiamo il report”.

Osservato speciale – come ormai da diversi anni – è il Mar Ligure, che il mese scorso era diventato “bollente” rispetto alla normalità statistica: “La stratificazione prolungata con poco rimescolamento ha favorito anomalie anche di 4 gradi – ricorda Hourngir -. Negli ultimi giorni le misurazioni satellitari mostrano temperature rientrate nella media climatologica“. Quindi perlomeno l’estate non partirà con un mare già surriscaldato.

Detto questo, gli studiosi si aspettano un copione non molto diverso dal recente passato: “Le proiezioni climatiche sull’estate sono affette da molta incertezza. Il segnale di fondo – conclude il meteorologo di Arpal – è quello delle temperature oltre le medie a causa del riscaldamento di origine antropica: probabilmente, anche se non in tutti i tre mesi estivi, questo segnale dominerà la stragrande maggioranza del periodo estivo, anche se magari ci saranno fasi instabili che fanno parte della variabilità interna”