Yoga, meditazione e wellness, a Genova dal 15 al 24 maggio torna Anemos Festival

Genova. Torna a Genova Ánemos Festival, il festival diffuso delle arti del benessere e della cultura, in programma dal 15 al 24 maggio 2026 con oltre 100 appuntamenti distribuiti tra studi professionali, spazi culturali e Palazzo della Meridiana.

Dopo la prima edizione, il festival cresce e amplia la propria rete coinvolgendo 23 Studi Partner e decine di professionisti del benessere, della cultura, del movimento e della divulgazione, trasformando Genova in una vera mappa urbana di esperienze dedicate alla persona.

Ánemos – dal greco antico “soffio” e “respiro vitale” – è un festival diffuso che trasforma Genova in un percorso di pratiche, incontri ed esperienze dedicate al benessere contemporaneo. Un progetto che unisce corpo, cultura, ascolto e relazioni, invitando il pubblico a scoprire discipline diverse e costruire liberamente il proprio percorso di equilibrio e consapevolezza.

Il festival è promosso da Associazione Giardino Segreto APS, Wonderlast Experience Path ASD e Associazione Amici di Palazzo della Meridiana APS, realtà attive sul territorio nella promozione del benessere, della cultura e della valorizzazione degli spazi storici cittadini.

Laura Malavolta e Carola Gatti, organizzatrici per Associazione Giardino Segreto APS e Wonderlast Experience Path ASD, sottolineano: “Oggi il benessere risponde a un’esigenza sempre più diffusa: ritrovare equilibrio in una quotidianità spesso segnata da ritmi veloci, stress e sovraccarico mentale. Ánemos nasce con l’idea di offrire uno spazio aperto in cui pratiche corporee, cultura e relazioni possano dialogare in modo naturale, aiutando le persone a rallentare, ascoltarsi e scoprire nuovi modi di stare bene. Il festival vuole invitare il pubblico a vivere la città attraverso esperienze diverse, costruendo liberamente il proprio percorso di consapevolezza e qualità della vita.”

Caterina Viziano, vice presidente l’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana APS: “Siamo felici che Palazzo della Meridiana possa diventare cuore pulsante di Ánemos Festival 2026, ospitando due giornate dedicate al dialogo tra benessere, cultura e valorizzazione del patrimonio storico cittadino. Crediamo molto nella capacità degli spazi culturali di aprirsi a linguaggi contemporanei e a nuove forme di partecipazione, creando occasioni di incontro accessibili e trasversali per pubblici differenti.”

L’edizione 2026 si sviluppa in due momenti complementari.

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio torna la Partner Experience, il festival diffuso negli studi della città. Per tre giorni, studi professionali, centri e realtà partner apriranno le proprie porte al pubblico con pratiche, workshop e incontri dedicati al movimento e alla cura della persona.

Yoga, Pilates, Shiatsu, mindfulness, medicina tradizionale cinese, musicoterapia, outdoor training, trattamenti olistici, attività artistiche e incontri dedicati a nutrizione, psicologia e salute trasformeranno Genova in un percorso urbano da attraversare e vivere.

La filosofia del festival diffuso è semplice: permettere alle persone di avvicinarsi a pratiche diverse in modo accessibile, diretto e concreto. Per questo l’organizzazione ha chiesto agli Studi Partner di includere anche attività gratuite o proposte speciali dedicate al festival, offrendo occasioni reali di scoperta e partecipazione.

Tra le realtà coinvolte figurano sia piccoli studi indipendenti sia strutture più conosciute del territorio, in un dialogo che rappresenta una delle caratteristiche distintive di Ánemos. Dal Centro di Formazione Artistica fondato da Luca Bizzarri, che proporrà lezioni gratuite di doppiaggio, recitazione cinematografica e musical, fino ad ASYE, storica scuola di Shiatsu attiva da oltre trent’anni nella formazione e nella collaborazione con ospedali e scuole.

Tra gli appuntamenti in programma anche esperienze outdoor tra trekking, yoga ed e-bike con Wonderlast, “Yoga al Museo” al Galata Museo del Mare, incontri dedicati al rapporto tra musica, emozioni e dolore cronico con Martina Cangelosi e La Stanza del Suono, oltre ad attività rivolte a nutrizione, postura, medicina integrata e benessere psicofisico proposti da Caterina Nicora e Studio Invrea 7.

Il 23 e 24 maggio il festival si sposterà a Palazzo della Meridiana con Ánemos | Benessere & Cultura, il cuore pulsante dell’intera manifestazione e centro simbolico dell’edizione 2026.

Per due giornate il Palazzo storico diventerà uno spazio immersivo e multidisciplinare in cui benessere, arti performative, divulgazione e patrimonio culturale dialogheranno all’interno di uno dei luoghi più rappresentativi della città. Sale storiche, ambienti monumentali e spazi espositivi ospiteranno oltre 35 appuntamenti tra pratiche corporee, workshop, talk, laboratori esperienziali, performance artistiche, esperienze sonore e visite guidate alla mostra Futurismo e al Palazzo.

Il programma unirà pratiche di movimento, approfondimenti culturali e momenti performativi in un percorso pensato per pubblici differenti. Tra gli appuntamenti in calendario mindfulness e meditazione in giardino a cura di Cinzia Aliotta, Yoga del Kashmir con Carola Zerbone, OsteoYoga con Irene Widiana, Yin Yoga e MITICO Yoga con Laura Malavolta, Hatha Yoga e Mandala Yoga conCarola Gatti, oltre alle pratiche di Animal Flow guidate da Diego Rossi.

Accanto alle pratiche corporee troveranno spazio workshop e incontri dedicati a Feng Shui, neuroauricoloterapia, Shiatsu, microbiota, nutrizione e benessere emozionale, con appuntamenti a cura di Rita Spiritelli, Alberto Roti di ASYE, Luca Maria Lavezzi, Paolo Carta e Paolo Mainardi. Tra le esperienze immersive in programma anche “L’intelligenza delle emozioni” di Massimo Oliva, i trattamenti Shiatsu aperti al pubblico curati da ASYE e le esperienze sonore e di movimento proposte, tra gli altri, da Erica Volta eStefano Bertoli de La Stanza del Suono.

Il programma culturale e divulgativo comprenderà inoltre presentazioni editoriali, talk interattivi e momenti performativi dal vivo: dalla presentazione del graphic novel “L’Ankus del Re” con Maurizio Castellaro e Alessandro Zunino, agli incontri dedicati allascrittura autobiografica e all’identità contemporanea con Donatella Moica, fino al talk “Corsa e scrittura, gemelle diverse” con Claudio Paglieri e all’incontro di Laura Guglielmi dedicato a Lady Constance Doyle, pioniera dei diritti delle donne.

Grande attenzione sarà dedicata anche al progetto Contemporary Woman, percorso speciale della nuova edizione che intreccia parola, ascolto, scrittura, movimento e consapevolezza attraverso talk e laboratori dedicati ai temi dell’identità, delle relazioni, del corpo e della trasformazione personale.

Le due giornate si concluderanno inoltre con momenti artistici e musicali aperti al pubblico, tra cui ecstatic dance, bagni di suono, performance immersive, il concerto gospel del Coro Popolare del Carmine diretto da Andrea Porta e uno spettacolo teatrale serale in fase di definizione.

Palazzo della Meridiana ospiterà anche visite guidate alla mostra “Futurismo” e ai saloni storici del palazzo, a cura dell’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana APS, creando un dialogo continuo tra esperienza contemporanea e valorizzazione del patrimonio artistico cittadino.

Numerosi i professionisti coinvolti tra insegnanti, terapeuti, divulgatori, giornalisti, artisti, medici, nutrizionisti e operatori del benessere, insieme anche a figure provenienti dal mondo scientifico e della ricerca, a conferma della volontà del festival di creare un confronto aperto tra pratiche olistiche, cultura scientifica e qualità della vita contemporanea.