Andrea Bocelli Foundation torna con un progetto di Digital Lab al Gaslini

Genova. Andrea Bocelli Foundation, ente filantropico, torna con ABF Digital Lab presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, tra le prime realtà ad aver accolto e sviluppato questa progettualità educativa promossa dalla Fondazione.

A distanza di anni dalla sua prima attivazione, il progetto torna oggi rinnovato e potenziato, a conferma dell’impegno di ABF nel garantire continuità educativa anche in contesti di fragilità, in linea con la propria mission Empowering people and communities. Il laboratorio rappresenta un passaggio significativo nel percorso della Fondazione, che fin dalle sue prime iniziative ha identificato nella didattica in ospedale un ambito strategico per favorire inclusione, partecipazione e sviluppo del potenziale individuale.

Il progetto si concretizza con la messa a disposizione dell’ABF TeachBus, laboratorio digitale mobile dotato di computer portatili, tablet e visore per la realtà virtuale offrendo contenuti didattici interattivi e strumenti innovativi per l’apprendimento. Il progetto prevede inoltre la presenza dell’atelierista digitale, figura che opera in sinergia con il corpo docente per integrare l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi educativi, favorendo metodologie didattiche innovative e inclusive.

Grazie a questa dotazione, i piccoli pazienti potranno potenziare il proprio percorso scolastico durante il ricovero, partecipare alle attività educative, mantenere un contatto con i compagni e vivere esperienze di apprendimento capaci di stimolare curiosità, creatività e relazione. L’Abf Digital Lab si inserisce all’interno delle attività della Scuola in Ospedale, contribuendo a rafforzare un’offerta educativa già consolidata e supportando docenti e operatori nella costruzione di percorsi sempre più inclusivi e personalizzati.

Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell’Istituto Giannina Gaslini, commenta: “Per il Gaslini la Scuola in Ospedale non rappresenta un’attività accessoria, ma una componente essenziale del percorso di cura e di umanizzazione. Da cinquant’anni accompagna bambine, bambini e ragazzi durante il ricovero, aiutandoli a mantenere legami, continuità educativa, fiducia nelle proprie capacità e possibilità di guardare al futuro anche nei momenti più complessi. La riattivazione dell’ABF Digital Lab, grazie alla collaborazione con Andrea Bocelli Foundation, con l’I.C. Sturla e con l’I.I.S. E. Montale, rafforza questa visione: il digitale diventa uno strumento concreto di inclusione, relazione e apprendimento, capace di sostenere i piccoli pazienti, le loro famiglie, i docenti e gli operatori sanitari nella costruzione di percorsi sempre più personalizzati. Siamo grati alla Fondazione per aver scelto di rinnovare questo impegno insieme al Gaslini. È un progetto che conferma quanto la qualità della cura passi anche dalla capacità di custodire la normalità, la creatività e il desiderio di crescita dei bambini e degli adolescenti, perché continuare a imparare significa anche continuare a sentirsi parte del mondo”.

La riattivazione di ABF Digital Lab al Gaslini fa parte della più ampia strategia della Fondazione volta a ridurre le disuguaglianze educative e a garantire accesso equo all’istruzione, contribuendo alla costruzione di ambienti capaci di sostenere il potenziale di ogni persona.

Francesca Favi, program manager ABF Edu Care, aggiunge: “La localizzazione dell’ABF Digital Lab al Gaslini ha per noi un valore particolarmente significativo: qui abbiamo avviato alcune delle prime esperienze della Fondazione nell’ambito della didattica ospedaliera. Tornare oggi con un progetto rafforzato significa consolidare un percorso iniziato da tempo con fiducia e confidenza reciproca continuando a offrire ai giovani pazienti strumenti concreti per il loro sviluppo educativo e personale. Per noi, educare significa accompagnare ogni individuo nel proprio percorso di crescita, anche nei momenti più complessi”.